Combot Cupido ja Corazon voittivat karsinnat

Markku Niemisen valmentama Halley Wania otti tammojen karsinnassa kakkossijan ja meni finaaliin. Marko Korven Jax Journey oli karsinnan kolmonen ja sai finaalilipun.

E3-karsinnat, 3-vuotiaat oriit/ruunat:

Cupido Combon tahdissa aloitettiin karsinnat. Pekka Korpi kaasutti varmoin ottein keulapaikalle. Avauskierros mentiin 14,8. Loppukaarteessa muut näyttivät saavuttavan, mutta mitään ongelmaa ei loppusuoralla ollut. Nuncion ja Arctic Loven poika viiletti varmasti voittoon ajalla 13,8a/2140m. Coquaholy (Orlando Vici) ja Because The Night (S.J.’s Caviar) kirivät seuraaviksi ja finaaliin.

”Loppukaarteessa päätanko vähän aiheutti hämminkiä hevosella. Maalisuoralla se oli taas hyvä ja voitti helposti”, Korpi sanoi. Star-Racing, Wipunen Varainhallinta ja Matti Viitala ovat Cupido Combon omistajat.

Korven Corazon Combo jatkoi toisessa karsinnassa voittosarjaansa, ykkösiä on nyt 12, samoin startteja. Korpi ajoi keulaan ensimmäisellä takasuoralla. Corazon Combo (Express Duo) hallitsi ja voitti ajalla 13,7a/2140m. Päätöspuolikas tultiin kymppiä. Toisesta sijasta tuli tasapääjuoksu. Waterford Wine (Propulsion) ja Interwall (Panne de Moteur) olivat kakkosina.

“Voimia oli lopussa, ja voitto tuli helposti. Alussa vain tarkkailin, kun muut lähtivät sisäpuolelta kovaa. Kun Corazon Combolla alettiin ajaa 2-vuotiaana reippaammin, se tuntui heti tavallista paremmalta hevoselta”, Korpi totesi. Star-Racing Oy ja Wipunen Varainhallinta Oy ovat kasvattajat ja omistajat.

Torbjörn Jansson täräytti Bedazzled Soxin varmasti keulaan kolmannessa karsinnassa. Roger Walmannin valmentama Brillantissimen poika piti varmasti muut takanaan ja voitti ajalla 14,0a/2140m. Global Destination (S.J.’s Caviar) seurasi johtavan takaa kakkoseksi. Lisää Korven valmennettavia saatiin finaaliin, kun Marko Korven valmentama Jax Journey (Nuncio) kiri terävästi kolmanneksi. Journey Hästar Ab on kasvattaja ja omistaja.

Marko Kreivin kasvattama ja omistama Pure Atlas jyräsi johtavan rinnalta ykköseksi neljännessä karsinnassa. Örjan Kihlström sai pidettyä Father Patrickin pojan ravilla loppukaarteessa. Maalisuoralla Pure Atlas piti Nuzzle’Emin (Walner) takanaan ja voitti ajalla 13,2a/2140m. Frazze (Mosaique Face) kiri yllätyskolmoseksi.

E3-karsinnat, 3-vuotiaat tammat:

Kim Erikssonin ajama Lilian Young (Maharajah) vei keulapaikalta ensimmäisen karsinnan. Jörgen S Erikssonin valmentama tamma voitti ajalla 13,8a/2140m. Dea Grif (Varenne) kiri alkulaukan hyvin kakkoseksi. Beyonce Broline (Quite Easy) oli kolmas. Rouge Tile (Muscle Hill) oli viides ja Loulou Web (Like A Prayer) seitsemäs.

Hannu-Pekka Korven valmentama Ava di Alessia laukkasi heti startissa toisessa karsinnassa ja hylättiin. Örjan Kihlström ajoi Reijo Liljendahlin valmentaman Dorothea Milin (EL Titan) takarivistä aikaisin johtopaikalle. Helppo voitto tuli ajalla 14,8a/2140m. Kayla Westwood (Maharajah) ja Joli Mearas (Father Patrick) menivät myös finaaliin.

”Ostin Dorothea Milin huutokaupasta Italiasta ja tykästyin tammaan jo siellä. Sen jälkeen se on tehnyt kaiken oikein”, Liljendahl sanoi.

Tomas Malmqvistin tallin Holly Go Lightly oli vakuuttava voittaja kolmannessa karsinnassa. Björn Goop ajoi Västerbo Prestigen tyttären avauspuolikkaan jälkeen keulaan. Holly Go Lightly voitti varmasti ajalla 13,2a/2140m. Mellby Kaxa (Muscle Hill) seurasi johtavan takaa kakkoseksi. Caradja (Maharajah) kiri kolmanneksi. Mika Forssin ajama ja Petri Salmelan valmentama Joy Sisu (Brillantissime) sinnitteli johtavan rinnalta hyvin neljänneksi. Harri Åkerlundin Arc Angel (Explosive Matter) kiri kovassa seurassa hienosti viidenneksi Santtu Raitalan ajamana.

Neljännessä karsinnassa saatiin Suomeen vielä yksi finaalipaikka. Santtu Raitala nappasi Halley Wanialla (EL Titan) keulapaikan. Se sai vetää kierroksen 15,9-kyytiä. Robert Bergh teki kovan hyökkäyksen kierros jäljellä, mutta Raitala sai pidettyä johtopaikan. Örjan Kihlströmin ajama Eireann (Maharajah) pinnisti loppusuoralla ykköseksi ajalla 13,7a/2140m. Roger Walmann on voittajan valmentama. Markku Niemisen valmentama Halley Wania tsemppasi hienosti ja otti kakkossijan. Fincumet Group ja RAQ Team ovat Halley Wanian omistajat. Mika Forssin ajama Sparven (Bird Parekr) vei viimeisen finaalipaikan.

Bergsåkerin ilta alkoi suomalaisvoitolla. Santtu Raitala karautti Special Topsecretin helposti keulaan. Mika Haapakankaan valmentama Pine Chipin tytär hallitsi mielin määrin ja voitti helposti ajalla 13,4a/1640m. Stable Haapakangas ja Capital Rengas ovat kasvattajat ja omistajat.

”Haapakankaat kysyivät, tulenko ajamaan. Oli mukava vastata kyllä. Special Topsecret oli tosi nopea startissa, se tuntui hyvältä koko matkan”, Raitala kertoi

Lindesbergissa ajettiin lounasravit. Timo Nurmoksen valmentama Millie De Veluwe ravasi toisen peräkkäisen voiton ja jatkaa ilman tappioita. Jorma Kontio ajoi Villiamin tyttären keulaan avauspuolikkaan jälkeen. Helppo voitto tuli ajalla 16,4a/2140m.

”Tämä on hieno Villiamin jälkeläinen. Se on vielä vähän epävarma alussa, mutta varmistuu koko ajan, kun saa lisää rutiinia. Tämä on iso tamma, jolla on isot liikkeet. Siinä on paljon samaa mitä isässään”, Kontio totesi. Nurmoksen talliin meni kaikkiaan neljä voittoa, kun myös Lumberjack Bros, Marit Di Quattro ja Lulius Boko saivat kääntyä voittajaesittelyyn.