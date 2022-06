Credit Winner on lopetettu 25-vuotiaana Blue Chip Farmsilla

Vuonna 1997 syntynyt Credit Winner (American Winner) oli menestyksekäs kilpahevonen ja yksi 2000-luvun parhaista siitosoreista. Sen paras suomalaisjälkeläinen oli Derbyvoittaja ja Suomen mestari Seabiscuit 10,4a.

Castleton Farmin kasvatti Credit Winner kilpaili 23 kertaa 2-ja 3-vuotiaana. Voittoja tuli 9 ja kakkosia yhtä monta, kolmosia 2. Ori ei tehnyt yhtään rahatonta starttia. Kolmevuotiaana Credit Winner ansaitsi yli miljoonan ja sen voittosumma kohosi liki 1, 5 miljoonaan dollariin.

Credit Winner kilpaili Monacossa asuvan ruotsalaisen suurhevosenomistajan Olle Levénin omistuksessa. Sitä valmensivat ruotsalaiset Jonas Czernyson ja Per Eriksson. Se voitti 3-vuotiaana Kentucky Futurityn ja oli toinen Hambletonianissa, World Trotting Derbyssä, Canadian Trotting Classicissa ja Breeders Crownissa.

Credit Winnerin jälkeläiset ovat ansainneet Amerikassa yli 103 miljoonaa dollaria, yli 100 000 dollaria ansainneita on 300 ja 154 hevosta on ravannut 11,5 tai nopeammin. Dollarimiljonäärejä on kuusi: Devious Man 09,9 vs. 1 338 677 USD, Chocolatier 10,2 vs. 1 324 800 USD, Archangel 08,4 vs. 1 140 972 USD, Dejambro 09,9 vs. 1 137 285 USD, Calchips Brute 11,2 vs. 1 082 437 USD ja Crazed 09,9 vs. 1 063 059 USD.

Emänisänä Credit Winner on onnistunut myös mainiosti. Sen tyttärien jälkeläiset ovat tienanneet yli 60 miljoonaa dollaria. Amerikkalaismiljonäärejä on neljä: Resolve (Muscle Hill) 08,9 2 621 086 USD, Cruzado dela Noche (Muscle Massive) 10,6 vs. 1 383 639 USD, Bar Hopping (Muscle Hill) 09,5 vs. 1 292 433 USD ja Ready For Moni (Ready Cash) 08,7 vs. 1 204 068 USD.

Paras Ruotsissa syntynyt Credit Winnerin poika on Menhammarin kasvatti Panne de Moteur 08,9 vs. 9 milj.kr, se oli derbykakkonen 2012, voitti Jubileumspokalenin 2013 ja oli toinen Elitloppetissa 2014. Sen tyttärenpoika on Kriteriumvoittaja Francesco Zet (Father Patrick) 11,7a voittosumma 7,7 miljoonaa kruunua.

Credit Winner sai Ruotsin Elithingst-arvon vuonna 2010.

“Ori vietti meillä rauhallisia eläkeläispäiviä vuodesta 2020, mutta kevään aikana sen kunto alkoi nopeasti heiketä. Pari viimeistä päivää olivat jo niin huonoja, että orisyndikaatin manageri Tom Grossman ja eläinlääkärimme Herbert Burns tekivät vaikean, mutta välttämättömän päätöksen eutanasiasta”, Blue Chip Farmsin tiedotteessa kerrottiin perjantaina.

