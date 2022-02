Crowe oli illan nimi Halmstadissa

Maestro Crowe toi ensimmäisen voiton stayerlähdössä. Johan Untersteiner ajoi Love Youn pojan keulaan puolimatkassa. Ylivoimainen voitto tuli ajalla 15,4/3180m. Puro ja Risto Vähätalo kuluvat omistajaporukkaan.

”Vaikka Maestro Crowe elää voimillaan, niin lähdöistä tulee usein raskaita. Mukavaa, että se saa joskus voittaa myös helposti, kuten tänään. Aikaisemmin Maestro oli vähän hankala, mutta nyt sitä voi ajaa kuten tavallista hevosta. Petri sanoi, että hevonen on tulossa jälleen kovaan iskuun. Kesällä se pärjää myös kovissa pitkän matkan kisoissa”, Untersteiner sanoi.

Peter Ingves ohjasti Puron toisen voiton. Rania Crowe singahti juoksuradalta keulaan. The Bankin 5-vuotias tytär oli lopussa ylivoimainen ja otti kolmannen peräkkäisen voiton ajalla 16,8/2140m.

”Kuskilla on aina varma olo, kun Petri on valmentajana. Hän on yksi maailman parhaista treenareista, ja meillä on ollut monta iloista hetkeä yhdessä. Derbyn olemme voittaneet Commander Crowella ja Patolla. Rania Crowe kehittyy koko ajan. Nyt se meni 1.16-tuloksen ja parantaa varmaan vielä siitä”, Ingves kertoi.