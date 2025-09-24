Ravit Ruotsi
Johan Untersteinerin talliin meni neljä voittoa Åbyssä.Kuva: Anu Leppänen
Cruiser 2-vuotislähdön voittoon, uralla kolme starttia ja kolme voittoa

Johan Untersteinerin hevoset olivat vakuuttavassa kunnossa Åbyssä keskiviikkona. Cruiser toi illan suurimman voiton Sweden International Yearling Sales -lähdössä.
