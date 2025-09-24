Cruiser 2-vuotislähdön voittoon, uralla kolme starttia ja kolme voittoa

Huutokaupassa myytyjen 2-vuotiaiden lähtö ajettiin Åbyssä ennen 86-kohteita. Tamma Cruiser (Calgary Games) lähti suursuosikkina matkaan. Johan Untersteiner piti sisäradalta johtopaikan. Johan Untersteinerin ajama Cruiser paineli helposti 300 000 kruunun voittoon ajalla 13,4a/1640. Ykkönen oli Cruiserin kolmas, se ei ole vielä hävinnyt. Ranomi di Quattro (Readly Express) nousi toisesta ulkoa kakkoseksi.”Cruiser teki myös tänään kaiken täydellisesti. Esitys oli vaikuttava. Saattaa olla, että ajamme viikon kuluttua Jägersrossa tammojen Breeders’ Crown -sarjan”, Untersteiner sanoi. Cruiser oli myytävänä 1-vuotiaana Solvalla Yearling Sale -huutokaupassa, mutta omistaja Andersen Racing Stable huusi tamman sisään 80 000 kruunulla.Avoimen luokan The Red Mile juostiin myös Åbyssä. Lucifer Boko veti kärjessä reipasta vauhtia, ensimmäiset 500 metriä 07,0. Johan Untersteiner eteni Karat Riverillä rauhallisesti johtavan rinnalle. Karat River meni maalisuoralla varmasti ykköseksi ajalla 09,8a/1609. Hierro Boko ei startannut. ST:n tulosten mukaan syynä oli ontuminen.”Paikka johtavan rinnalla sopi meille, kun kärki veti alun niin kovaa. Karat River ei vielä ole huippukunnossa, mutta menossa koko ajan parempaan suuntaan”, Untersteiner totesi.Åbyn 86-kohteet sujuivat pääosin Johan Untersteinerin hevosten tahdissa. Stefan Persson ajoi Alvena Royn johtavan rinnalta voittoon avauskohteessa. Karat River oli paras kakkoskohteessa. Kolmannen kohteen vei Trigli Vixi, jonka Johan Untersteiner ohjasti voittoon johtopaikalta.Hanna Lähdekorpi ajoi voiton 3-vuotiaalla Wiener Sängerknabella, joka voitti myös uransa avausstartin. Holm Hästgårdin omistama Maharajahin poika oli keulasta paras ajalla 17,0/2140.Punkarin Hevostallin ja Mikkoloiden kasvattama Hatrick Match haki kolmatta peräkkäistä voittoa Solvallassa ennen 86-kohteita. Jorma Kontio käänsi Timo Nurmoksen valmennettavan neljännelle radalle loppukaarteessa, ja Father Patrickin 3-vuotias poika kiri kolmanneksi. Jörgen Westholmin valmentama Lonely Nights viiletti keulasta Mats E Djusen ajamana ykköseksi ajalla 14,5a/2140.Daniel Redén ohjasti valmennettavillaan kaksi voittoa Solvallassa. Irwin Zet kiri ykköseksi Solvallaserien220-sarjassa ajalla 13,3a/2140. Ike Zetin Redén ajoi voittoon johtopaikalta Solvallaserien420-sarjassa ajalla 12,2a/2140. Voittajat ovat Propulsionin 4-vuotiaita poikia.Voitokas Brad de Veluwen poika Kinky Boots (58 starttia, 21 voittoa) ravasi toisen peräkkäisen ykkösen tauon jälkeen 86-pelin kuutoskohteessa Solvallassa. Rikard N Skoglund käänsi Troels Andersenin valmentaman ruunan kiriin toisesta ulkoa ja voitto tuli ajalla 12,0a/2140. Timo Nurmoksen Our Pride pinnisti johtavan rinnalta kakkoseksi ja Hanna Rexhammerin Money Matters eteni johtavan takaa kolmanneksi.