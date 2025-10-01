Ravit Ruotsi
Timo Nurmos ja Magnus A Djuse olivat voittovauhdissa Solvallassa.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Cruiser juoksi Ruotsin ennätyksen – Barn Ready, That’s So Spicy ja Flying Finn jackpot-kierroksen voittajia

Solvalla ja Jägersro olivat keskiviikon kilparadat. Jägersrossa ajettiin kaksi suurkilpailua.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Barn Ready
Flying Finn
Timo Nurmos
Solvalla
That's So Spicy
Cruiser
Jägersro

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi