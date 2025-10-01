Cruiser juoksi Ruotsin ennätyksen – Barn Ready, That’s So Spicy ja Flying Finn jackpot-kierroksen voittajia

Cruiser (Calgary Games) näytti hurjan luokkansa 2-vuotiaiden tammojen Breeders Coursen finaalissa. Johan Untersteiner latasi keulaan, ja avauspuolikas mentiin 10,3. Cruiser jätti muut loppusuoralla kauaksi taakseen ja viiletti 500 000 kruunun voittoon Ruotsin ennätyksellä 12,1a/1640. Diamond In Pj’s (Father Patrick) oli kakkonen. Cruiser voitti viime viikon keskiviikkona Åbyssä, mutta tiheä kilpailurytmi ei haitannut. Cruiser otti uransa neljännen ykkösen ja jatkaa ilman tappioita. Voittosumma on 1,1 miljoonaa kruunua.”Cruiser oli aika latautunut, ja alku mentiin turhan kovaa. Onneksi se rauhoittui, ja minulla oli hyvä fiilis matkalla. Luotin hevoseen paljon. On ihan mahtavaa, kun omassa valmennuksessa on tällainen 2-vuotias. Nyt se saa levätä, ja seuraavaksi ajamme Svensk Uppfödningslöpningin karsinnan ja sitten toivottavasti finaalin”, Johan Untersteiner sanoi.Kovaa mentiin myös 2-vuotiaiden oriden/ruunien Breeders Coursen finaalissa. Örjan Kihlströmin ajama Revanche Boko (Face Time Bourbon) piti sisäradalta johtopaikan. Reagan Boko (Chelsea Boko) eteni rinnalle. Avauspuolikas paineltiin 10,7. Paul Hagoortin valmentama ja Robin Bakkerin ajama Reagan Boko puristi ykköseksi ja vei 500 000 kruunua ajalla 13,6a/1640. Erwin Botin valmentama Revanche Boko antoi hyvän vastuksen ja oli kakkonen.”Reagan Boko on vahva hevonen. Viimeksi voitto tuli johtopaikalta. Ajatus ei ollut ajaa johtavan rinnalta, mutta siihen jäimme. Loppukaarteessa hevonen tuntui oikein hyvältä”, Robin Bakker kertoiToto86-multijackpotkierros alkoi Per Nordströmin tallin 3-vuotiaiden kaksoisvoitolla Jägersrossa. Nordströmin ajama ja Oraviston Tallin kasvattama ja omistama Agarita (Tactical Landing) johti. Tallikaveri Gustav Johanssonin ajama Bopperstreetgirl (Bird Parker) tuli lopussa rinnalle ja pinnisti niukasti ohi. Hanna Lähdekorven Power Of Sand (Power) kiri kolmanneksi. 86-kierroksen vaihto nousi 46,2 miljoonaan kruunuun eli lähes neljään miljoonaan euroon.”Jouduimme ajamaan Agaritalla alkumatkan vähän liian kovaa, ja tallin toinen hevonen Bopperstreetgirl ehti ykköseksi”, Per Nordström selvitti.Timo Nurmoksen taliin meni voitto 86-kakkosessa Solvallassa. Magnus A Djusen ajama Ever Forever Gar kiri kolmannesta ulkoa ykköseksi ajalla 12,5a/2140. Anton Punkka hoitaa.Lisää ykkösiä tuli. Nurmoksen ja Pertti Tapojärven Barn Ready runnoi väkevästi voittoon johtavan rinnalta 86-kuutosessa, joka oli Solvallaserien720-karsinta. Magnus A Djusen ajama Ready Cashin poika ravasi ennätysajan 11,9a/2140.”Keulassa oli hyvä hevonen, mutta Barn Ready teki hienon juoksun, kun tuli ohi. Se on tuntunut koko ajan paremmalta ja kehittyy edelleen”, Magnus A Djuse kertoi.Flying Finn toi Nurmoksella kolmannen 86-voiton. Oma kasvatti kiersi johtohevosen rinnalle ja painui varmasti ykköseksi Magnus A Djusen ajamana.Hanna Lähdekorpi ajoi yllätysvoiton That’s So Spicyllä 86-vitosessa Jägersrossa. Kärki veti kovaa. Lähdekorven perheen ja Anne Siljamäen kasvattama Maharajahin poika lähti takaa kiriin ja ehti ykköseksi ennätysajalla 11,4a/1640.”That’s So Spicy on ihana hevonen kaikin puolin, se tekee aina parhaansa. Meille sopi, että kärki veti kovaa. Saimme edetä hyvissä selissä, mutta vasta 50 metriä ennen maalia aloin uskoa, että ehdimme voittoon”, Hanna Lähdekorpi sanoi.Solvallan ilta alkoi 2-vuotiaiden tammojen lähdöllä. Voitto meni Hollantiin. Finn Verkalin ajama ja Thomas Bosin valmentama Ruby Newport (Maharajah) paineli keulasta ykköseksi ajalla 14,5a/1640. Jouni Hillbomin Grove’s Poppy Poof (Express Duo) kiri Jorma Kontion ajamana pirteästi neljänneksi, kolmossijakin oli lähellä. Aloitusstartti oli hyvä.Kuusaan Virman kasvattama Secret Ale jatkoi hyviä esityksiä ja nappasi alokassarjassa kakkossijan. Dimitri Hedmanin valmentama Green Manalishin poika nousi toisen radan vetäjäksi. Björn Goopin John Daly (SJ’s Caviar) porhalsi keulasta ykköseksi ajalla 16,2/2140. Secret Ale seurasi kakkoseksi.Kai P Jussila ajoi ykköseksi amatöörilähdössä. Hänen ohjastamansa Allanso Pagani hallitsi tapahtumia johtopaikalta. Jussilan edellinen voitto on viime vuoden elokuulta.Ursinia toi Timo Nurmoksen talliin ensimmäisen voiton. Magnus A Djuse ajoi Propulsionin 4-vuotiaan tyttären johtopaikalle. Ursinia porhalsi ylivoimaiseen voittoon ajalla 13,7a/2140.