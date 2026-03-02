Daniel Wäjersten ravivalmentaja
Mellby Jinx ja Daniel Wäjersten Finlandia-Ajon voittajat.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Daniel Wäjersten jättää Sundsvallin ja Bergsåkerin

Maanantain uutispommi tulee Ruotsista. Travnet kertoi ensimmäisenä, että Daniel Wäjersten on ostanut Bjertorpin valmennuskeskuksen Kvänumissa Länsi-Göötanmaalla.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Daniel Wäjersten

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi