Daniel Wäjersten jättää Sundsvallin ja Bergsåkerin

Daniel Wäjersten on pitänyt omaa tallia Svante Båthin entisellä tilalla Kovlandissa vuodesta 2018, kotiratana Bergsåker. Solumin valmennuskeskus sijaitsee parinkymmenen kilometrin päästä Sundsvallista pohjoiseen, ja siellä on tilaa noin 80 hevoselle. Sen lisäksi Wäjerstenillä on talli Bergsåkerin radalla. Wäjersten on viime vuodet kuulunut Ruotsin kärkivalmentajiin. Vuonna 2025 hänen valmentamansa hevoset juoksivat 207 voittoa ja 47,5 miljoonaa kruunua. Wäjersten on toiminut Sundsvallin seudulla viimeiset 15 vuotta.Uutinen Bjertorpin ostosta julkaistiin kello 17 maanantaina. Samalla saivat Bjertorpissa vuokralla olevat valmentajat tiedon uusista omistajista Daniel Wäjerstenistä ja hänen puolisostaan Anna Hägglundista."Rehellisesti sanoen Solum on sopiva valmennuskeskus 75 hevoselle, eli se on liian pieni meille, kun valmennettavia on jo 100. Olemme kasvaneet liian suureksi. Solum on täydellinen valmennuskeskus, siellä on mäki ja suora, ja Bergsåker vain 10 minuutin matkan päässä. Solumissa valmennetut hevoset menestyivät erinomaisesti jo Svante Båthin aikana, samoin myös minun aikanani", Wäjersten sanoi Travnetille."Sain kyselyn mahdollisuudesta ostaa Bjertorp jo kaksi vuotta sitten. Silloin emme olleet vielä valmiita. Asia on edennyt tähän pisteeseen parin viimeisen kuukauden aikana. Bjertorpissa meillä on tilaa kasvaa. Nuoret hevoset ovat olleet sijoitettuna 4-5 valmentajalle, nyt saamme nekin samaan paikkaan. Bjertorpissa on kevyempi ja raskaampi suora, pyöreä rata, metsälenkki ja eläinlääkärin klinikka. Hoitajille on omat osastot ja karsinat seitsemälle hevoselle. Valmennuskeskuksessa on kaikkiaan 168 karsinapaikkaa, osa niistä vuokrataan.”"Bjertorp siirtyy omistukseemme huhtikuun 1. päivänä. Solum laitetaan myyntiin kesällä, vie aina aikansa ennen kuin uusi omistaja löytyy. Muutto Bjertorpiin tapahtuu aikaisintaan 2027."Bjertorp sijaitsee Kvänumissa lähellä Skaraa, Göteborgiin on matkaa noin 100 kilometriä. Wäjerstenin uudeksi kotiradaksi tulee ensi vuonna Axevalla. Åke Svanstedt oli vuosia Bergsåkerin kuningas "Kungen i Norrland". Vuonna 2001 hän jätti Bergsåkerin ja siirtyi Bjertorpin valmennuskeskukseen ja sieltä sitten Amerikkaan. Ulf Stenströmer ja Anders Svanstedt pitävät nykyisin tallia Bjertorpissa.Wäjersten "Suomi-vuosi 2025" oli täydellinen. Borups Victory voitti Kymi Grand Prixin ja Seinäjoki Racen. Mellby Jinx toi ykkösen Finlandia-Ajossa. Borups Victory voitti 2024 Seinäjoki Racen ja Kymi Grand Prixin.