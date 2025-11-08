Daniel Wäjerstenin tahtiin Bergsåkerissa

Toto85-kierros alkoi Petri Puron kasvattaman Crowe Motionin voitolla. Propulsionin ja Cash Crowen 4-vuotias poika kiersi 40 metrin takamatkalta johdossa painelleen Overload'emin taakse. Viimeisellä takasuoralla Daniel Wäjersten käänsi Crowe Motionin kiriin, ja helppo voitto tuli ajalla 13,1/2180. Ensimmäisessä lähtöyrityksessä Crowe Motion olisi laukannut."Crowe Motion oli voltissa hermostunut, mutta lähti toisella yrityksellä hieman paremmin. Toivoin pitkältä takamatkalta selkäjuoksua, mutta moni hevonen laukkasi, ja ajoin eteenpäin. Voitto tuli helposti, hevonen on juossut paljon kovemmissa lähdöissä. Nyt tähtäys on ensi kauteen, ja toivotaan, että Crowe Motion rauhoittuu", Wäjersten sanoi voittajahaastattelussa.Hopeadivisioonassa saatiin jättiyllätys, vaikka voitto meni Daniel Wäjerstenin talliin. Oscar Florhedin ajama Zaxton sai kiritilaa, kun Tamachi Jun laukkasi rinnalta loppusuoran alussa. Zaxton spurttasi ykköseksi kovalla ajalla 10,0a/1640. Johtanut Ready Star veti kierroksen 09,9 ja oli toinen. Wäjerstenin itsensä ajama Kingen Mearas oli johtavan rinnalta kolmas."Päätin alun jälkeen tarjota Zaxtonille kiltin juoksun ja ajoin sisäradalle, kun vauhti oli reipasta. Kaikki ratkesi meille hyvin sitten loppukaarteessa", Wäjerstenin tallin ykkösmies Florhed sanoi.Lisää Daniel Wäjersten-voittoja saatiin pronssidivisioonassa. Hän ajoi 4-vuotiaan X.O.Kempin keulaan ensimmäisellä takasuoralla. Stuteri Kemppi AB:n kasvattama Greenshoen poika meni reipasta ja porhalsi voittoon ajalla 11,7a/2140. Ykkönen oli X.O.Kempille kolmas peräkkäinen. Marja Ahonen hoitaa."Kaikki hevoset ovat menneet tänään hienosti ja olleet kolmen parhaan joukossa, paitsi Domino Time Trot, joka laukkasi. X.O.Kemp on puhjennut toden teolla menemään. Toki olin vähän huolissani, kun eka kierros paineltiin 11-vauhtia. Mutta hevonen kesti hienosti", Wäjersten sanoi.Ruotsin mestari Ulvsåsen kiersi kylmäveristen ykkössarjassa keulaan kierros jäljellä. Anders Wallinin valmentama Ulvsåsen paineli Ulf Ohlssonin ajamana helposti ykköseksi ajalla 22,7/2160. Kakkossuosikki Månlykke A.M. hidasteli pahoin 20 metrin volttia, ja lähdönuusinta olisi ollut mahdollinen. Månlykke laukkasi ensimmäisessä kaarteessa.Jörgen Westholmin valmentama Lonely Nights porhalsi keulasta voittoon Klass II:ssa Magnus A Djusen ajamana. Lonely Nights on Janne Korven omistaman Kinglet Birdin täyssisko. Riku Niittynen Oy:n ja Viitasen tallin kasvattama Funny Guy laukkasi lähtösuoralla.Patrick Wickmanin ajama Bilbao Ace otti johtopaikan Diamantstoetissa. Patrick Gidlundin valmentama Kadett C.D:n tytär piti paikkansa varmasti maaliin saakka ja voitti ajalla 13,8/2140. Jonna Irrin tallista kilpaili kolme tammaa. Alussa hapuillut Cuelebra ja 40 metrin takamatkalta matkaan lähtenyt Lake's Diana jäivät pussiin ja olivat sijoilla 5 ja 6. Full Speed Forward oli 10.Irrin Il Capitano Mearas juoksi johtopaikalla Klass I:ssä, mutta se väsyi. Lake's Fire kilpaili Klass II:ssa, se laukkasi loppusuoralla.Kultadivisioona ajettiin ennen 85-kierrosta. Daniel Wäjersten pamautti Great Skillsin johtopaikalle. Ready Cashin tytär veti kierroksen 12,0-vauhtia. Great Skills hallitsi ja paineli ykköseksi ajalla 11,1a/2140. Ville Karhulahden valmentama Eclipse As kiri vahvasti kakkoseksi."Great Skills siirtyy siitokseen ensi vuonna. Ajamme varmaan vielä tammalla pari-kolme starttia. Great Skills oli tänäänkin fantastinen, vastus oli kova", Wäjersten kertoi.