Amerikkalainen Dave Palone, 60, ajoi lauantaina 20 000. voittonsa kotiradallaan The Meadowsissa Pennsylvaniassa. Palone on maailman ainoa 20 000 voittoon yltänyt ohjastaja. Startti oli 77 356. vuonna 1981 alkaneella ohjastusuralla.

Merkkipaalu ylittyi 4-vuotiaan peitsariruuna Brother Dickin (Jk Endofanera) rattailla illan neljännessä lähdössä. Rata oli kutsunut paikalle legendaarisen selostajansa Roger “The Voice” Hustonin juhlistamaan historiallista voittoa.

“Number 20 000 for Dave Palone!”, Huston karjaisi selostusmikkiin.

Palone voitti The Meadowsissa kolmesti, ja voittomäärä on nyt 20 001. Kakkosia on 12 656 ja kolmossijoja 9 372. Rahaa Palone on ajanut yli 152,4 miljoonaa dollaria. Eniten voittanut kuski Pohjois-Amerikassa hänestä tuli jo vuonna 2012, kun hän ylitti kanadalaisen Herve Filionin 15 181 voittoa.

Voittajakehässä odottivat Palonen äiti Jean, vaimo Bethann ja kolme tytärtä. Onnittelemaan pääsi myös joukko kuskikollegoita ja faneja. Ei ihme, että juhlinnan keskipiste ei aluksi pystynyt liikutukseltaan puhumaan.

“Voittojen määrä on aivan käsittämätön. Kun Herve Filion eläköityi 2013, ei kenenkään uskottu yltävän hänen voittomääräänsä. Mutta Dave ylitti sen 5000 voitolla. Siihen vaaditaan paljon: ammattitaidon ja tason säilyttämistä vuodesta toiseen vuosikymmenen ajan, valtavasti työmoraalia ja omistautumista alaan”, Hambletonian Societyn johtaja ja huippukuski John Campbell kuvaili.

“20 000 voiton rajapyykki on vuoden ajan puskenut minua eteenpäin. Nyt kun se on saavutettu, voin rehellisesti sanoa, ettei minulla ole enempää suunnitelmia. Kaipaan tuttuja kuskeja, joiden kanssa laskettiin kilpaa nuoruuden huippuaikoina. Heitä ei enää ole, mutta nyt kilpaillaan taitavien nuorten kavereiden kanssa. Nautin yhä radalle menemisestä ja kamppailun kääntämisestä voitoksi”, Palone vastasi kehuihin.

“Dave Palone teki sen, mihin emme uskoneet kenenkään yltävän, ja mitä on lähes mahdoton ylittää, ainakaan meidän elinaikanamme”, USTA:n varapuheenjohtaja Mike Tanner kiteytti.