David Miller on nyt Amerikan ja koko maailman kuskien raharuhtinas

David Miller, 61, ajoi keskiviikkona kaikissa 14 lähdössä Miami Valleyn radalla Ohiossa. Syntyperäinen ohiolainen Miller siirtyi ohjastajien rahaliigan ykköseksi ohi vuodesta 1987 kärjessä viihtyneen John Campbellin.David Miller on kärryurheilijasuvun jäsen, hänen isoisänsä, isänsä, setänsä, serkkunsa ja veljenpoikansa ovat olleet ohjastajia. Miller oli 17-vuotias aloittaessaan lainaohjastajana. Hänet nimettiin Vuoden nousevaksi tähdeksi vuonna 1994.Vuonna 1999 Miller muutti itärannikolle New Jerseyn osavaltioon, ja menestykset seurasivat toistaan. Seuraavana vuonna alkoi yhteistyö Vuoden Hevoseksi valitun ruuna Magicianin (Royal Prestige) 09,9 (6) 3,5 milj.USD kanssa. Ja 2002 hän ajoi jälleen Vuoden Ravuria, se oli Kadabra (Primrose Lane) 09,4 (4) 1,8 milj.USD.Lempinimillä “The Buckeye” ja “Purple Jesus” kutsuttu Miller on ajanut paljon voittoja peitsareilla. Hänellä on viisi Little Brown Jug -ykköstä ja kymmenen voittoa Little Brown Jug -päivältä sekä 30 Breeders Crownin finaalivoittoa. Amerikan Hall Of Fameen Miller valittiin vuonna 2014. Vuoden ohjastaja hän on ollut vuosina 2003, 2015 ja 2016.Hambo-voitto Milleriltä yhä puuttuu. Hän oli ensimmäisenä maalissa What The Hillillä 2017, mutta valjakko hylättiin murtautumisen takia. Voitto meni Åke Svanstedtin Perfect Spiritille. Toissa vuonna Millerin ajama T C I oli Hambo-karsinnan paras.David Millerillä on keskiviikon jälkeen 88 018 starttia, joista voittoja 14 897, tarkka voittosumma on 299 902 972 USD.Ajajien rahatilaston kärkipaikkaa tavoittelee vakavissaan myös Arctic Horse Racen kävijä, 44-vuotias Tim Tetrick, joka on ajanut palkintorahoja 288,5 miljoonaa dollaria. Tetrick on voittanut 14 701 lähtöä 72 879 ajamastaan kilpailusta.Harness Linkin juttu ja haastattelu