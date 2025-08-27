Derbyfinaalien lähtöradat valittiin

Fighter Kronos oli voittajista onnekkain arvonnassa, ja Ingrid Bengtsson sai valita hevoselleen radan ensimmäisenä. Hän otti kakkosradan Derbyn finaaliin. Roger Walmann onnistui saamaan ykkösen arvontakulhosta, ja hän sai valita ensimmäisenä radan Tammaderbyyn. S.G.Empress starttaa radalta neljä.Daniel Wäjersten harmitteli arvontatuuria. Hän sai valita voittajista viimeisenä radan Screen Time Limitille ja otti takarivin sisimmän lähtöpaikan. Vivillionille tuli ratavalintavuoro yhdeksäntenä, Wäjersten valitsi seiskaradan.Per Nordström sai valita Bootsmanille radan toiseksi viimeisenä. Hän otti radan 12.Finaalit juostaan sunnuntaina 7. syyskuuta.Finaalien lähtöradat:Svenskt Travderby2640m – 1. palk. 2 miljoonaa kruunua1 Luckisanattitude (Face Time Bourbon) (Christoffer Eriksson)2 Fighter Kronos (Muscle Hill) (Ingrid Bengtsson)3 La Yuca (Face Time Bourbon) (Daniel Redén)4 Bullet the Bluesky (Readly Express) (Daniel Wäjersten)5 Dream Mine (Maharajah) (Jörgen Westholm)6 Romulus Tooma (SJ’s Caviar) (Peter G Norman)7 Omerta Boko (Face Time Bourbon) (Michel F Rothengatter)8 Killer Rain (Face Time Bourbon) (Paul Hagoort)9 Phantom Express (Readly Express) (Joakim Elfving)10 Izod Zet (Propulsion) (Daniel Redén)11 Marshal (Nuncio) (Johan Untersteiner)12 Bootsman (Campo Bahia) (Per Nordström)Derbystoet2140m – 1. palk. miljoona kruunua1 Love This Bar (Django Riff) (Adrian Kolgjini)2 Elegance Silvio (Maharajah) (Johan Untersteiner)3 Tangerina (Perfect Spirit) (Ulf Stenströmer)4 S.G. Empress (Readly Express) (Roger Walmann)5 Ulaya (Love You) (Timo Nurmos)6 Giraffa (Maharajah) (Conrad Lugauer)7 Vivillion (Propulsion) (Daniel Wäjersten)8 Zucchini C.D. (Uncle Lasse) (Robert Bergh)9 Screen Time Limit (Face Time Bourbon) (Daniel Wäjersten)10 Love Bites (Greenshoe) (Marcus Schön)11 Juni Brick (Nuncio) (Philip Di Luca)12 Tintarella (Fabulous Wood) (Thomas Dalborg).Screen Time Limit ja Vivillion Tammaderbyn finaaliin – Bootsman Derbyn finaaliin