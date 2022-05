Diable de Vauvert kiersi kaikki Harper Hanoverissa

Paalun juoksuradalta startannut Santos de Castella huolehti matkavauhdista. Diable de Vauvert lähti 40 metrin takamatkalta ja jäi porukan viimeiseksi. Bertrand Le Bellerin valmentama ori ravasi toisen jonon yhdeksäntenä.

Santtu Raitalan ajama Amalencius B.B. lähti vetämään kolmannen radan jonoa reilu kierros ennen maalia. Gelormini karautti takasuoralla kärjen tuntumaan. Maalisuoralla Diable de Vauvert puolsi ulospäin, mutta rymisteli ykköseksi ajalla 12,5/3180m. Selected News tsemppasi kakkoseksi, ja Timo Nurmoksen tallin Amalencius B.B. oli hyvä kolmas.

”Olen tosi iloinen, päivä oli ihan uskomaton. Tämä oli ensimmäinen volttistarttini Ruotsissa. Kyselin, miten voltissa toimitaan Dwight Petersiltä ja muilta kollegoilta, mutta jäin viimeiseksi. Hevonen oli rauhallinen, se vaihtaa rytmiä tosi nopeasti, hieno kilpahevonen”, Gelormini iloitsi.

Mika Haapakankaan Special Topmodel teki hyvän juoksun Klass II -finaalissa. Dwight Pieters piti sisäradalta johtopaikan ja odotteli, että Kentucky River tulee rinnalle ja kiertää johtoon. Per Nordströmin 4-vuotias Kentucky River paineli ylivoimaiseen voittoon huipputuloksella 11,0a/2140m. Special Topmodel seurasi neljänneksi. 4-vuotiaan tamman ennätys kirjoitetaan nyt numeroin 11,6a.

Lauantaina nähtiin loistavaa urheilua jokaisessa lähdössä. Yksi hurjimmista esityksistä saatiin hopeafinaalissa. Joakim Lövgrenin Oscar L.A. painui johtavan rinnalta keulaan päätöspuolikkaan alkaessa ja viipotti ylivoimaiseen voittoon ajalla 11,0a/2140m. Ready Cashin 6-vuotias poika hurmasi yleisön.

”Olen tiennyt koko ajan, että tämä on kovis. Lämmityksessä ja pruuvissa se ei vielä vakuuta, mutta 50 metriä ennen lähtölinjaa, niin sitten alkaa tapahtua. Tämä on Ready Cash -hevonen, jolla on fantastinen moottori”, Lövgren kehui.