Mats E Djuse ajoi Catchagaga Volon Kriteriumin voittoon.Kuva: Anu Leppänen
Djöselandille kylmäveristen Kriterium ja Derby Norjassa

Kjetil Djöselandin tallin Grude Nils voitti Kriteriumin ja Gigant Tider Derbyn sunnuntaina Bjerkessä.
