Djöselandille kylmäveristen Kriterium ja Derby Norjassa

Kolmivuotiaiden kylmäveristen Kriteriumilla aloitettiin 75-kierros. Åsbjörn Tengsareid ajoi suosikki Grude Nilsin (Grisle Odin G.L.) keulaan. Ängsrask (Bork Odin) juoksi johtavan takana, Ulf Ohlsson nosti sen rinnalle kierros jäljellä. Kjetil Djöselandin valmentama Grude Nils hallitsi ja vei 450 000 kruunun voiton ajalla 26,4a/2100. Djöselandin itsensä ajama Brenne Brago (Tekno Odin) seurasi kakkoseksi, Ängsrask oli kolmas.Grude Nils on kilpaillut 8 kertaa ja voittanut 7 lähtöä, joukossa Ruotsin Kylmäverikriterium.”Tämä on tosi iso juttu. Grude Nils on todella hyvä hevonen, jolla on iso kapasiteetti. Olen tietysti ylpeä molemmista hevosistani”, Kjetil Djöseland kertoi.Gigant Tider (Norheim Svenn) täydensi Kjetil Djöselandin uskomattoman päivän voittamalla 4-vuotiaiden kylmäveristen Derbyn. Gigant Tider piti sisäradalta johtopaikan. Öystein Tjomslandin valmentama Tangen Martin (Bork Odin) tuli rinnalle. Gigant Tider veti tasaista 25-vauhtia ja paineli varmasti 700 000 kruunun voittoon ajalla 24,3a/2600. Tangen Martin tsemppasi kakkoseksi. Tjömslandin ainutlaatuinen tripla ei onnistunut. Tangen Martin voitti Ruotsin Derbyn, Weikko Suomen, mutta Norjan Derbyssä tuli kakkossija.”Sain keulat helposti, ja olin päättänyt jo ennakkoon, että johtopaikalta ajetaan. Ajoin tasaisen reipasta, etteivät Tangen Martin ja Solberg saaneet mitään ilmaiseksi. Gigant Tider oli tosi pirteä menemään vielä loppusuoralla”, Djpseland sanoiErlend Rennesvikin valmentama Catchagaga Volo lähti ainoana tammana oriita/ruunia vastaan lämminveristen Kriteriumissa. Mats E Djuse ajoi Googoo Gaagaan tyttären johtopaikalle ensimmäisellä takasuoralla. Catchagaga Volo piti paikkansa ja viiletti 650 000 kruunun voittoon ajalla 14,1a/2100. Moni Elite (Maharajah) nousi takaa kakkoseksi. Kriteriumin edellinen tammavoittaja oli First Eleven L 17 vuotta sitten.Mats E Djusella on ollut menestystä ikäluokan suurkilpailussa, viikko sitten hän voitti Ruotsin Derbyn Dream Minella.”On aina tosi fantastista voittaa tällaisia suuria lähtöjä. 600-700 jäljellä tuntui vähän hankalalta, ja mietin, onko meillä tankki jo tyhjä. Mutta tamma kontrasi hyvin ja teki hienon suorituksen”, Mats E Djuse sanoi.Lämminveristen Derbyssä saatiin yllätysvoittaja, kun Åsbjörn Tengsareidin valmentama Southbeach Volo (Bar Hopping) kiri voittoon kertoimella 80,19. Timestile R (Readly Express) piti johtopaikkaa ja näytti voittajalta loppukaarteessa. Maalisuoralla vyöryttiin takaa. Björn Steinen ajama Southbeach Volo kiri porukan perältä vahvasti ja ennätti 850 000 kruunun voittoon ajalla 13,2a/2600. Frode Hamren valmentamat Tix (El Diablo B.R.) ja Thai Terminator (Brillantissime) kirivät seuraaviksi. Suosikki Nadal B.R. (Googoo Gaagaa) jaksoi johtavan rinnalta neljänneksi.”Tunne oli, että ehdimme ykkösiksi. Loppusuoralla oli todella tasainen taistelu. Voitto tuntuu tosi hienolta, olen työskennellyt Tengsareidillä nyt kolme vuotta”, Björn Steine totesi. Åsbjörn Tengsareidin talista oli kolme hevosta finaalissa. Noah B.R. (Googoo Gaagaa) oli viides ja Oksamit W.H. (Readly Express) yhdeksäs.