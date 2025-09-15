Skandaali Norjan varsahuutokaupassa

Huutokauppaan oli ilmoitettu 39 kylmäveristä ja 40 lämminverivarsaa. Niistä oli 7 poissa ja 8 jäi myymättä, mutta 21 varsan hinta nousi 100 000 Norjan kruunuun tai yli. Kallein oli 345 000 kruunulla Ecurie D:n tytär Nixie, jonka emä on Tammaderbyn kakkonen High Eleven L (SJ’s Photo). Kylmäverisistä eniten maksoi Björli Sjef (Brenne Bas), jonka Öystein Tjomsland huusi 200 000 kruunulla.Huutokaupassa kohua aiheutti englantilainen Saundersin perhe, joka saapui hankkimaan kylmäverisiä kärryhevosiksi kotimaisemiinsa. Myyjille selvisi vasta kaupanteon jälkeen, ettei kolmea varsaa ollut ostettu kilpailukäyttöön. Lisäksi huutokaupan päätyttyä kävi ilmi, että ensimmäisenä myydyllä varsalla oli kaksi ostajaa, norjalainen netissä ja salissa englantilaisostaja Debbie Saunders, joka allekirjoitti ostositoumuksen.Norjalaisostaja luopui varsasta 40 000 kruunun korvausta vastaan, siitä 15 000 kr perittiin Saundersilta. Hän tosin luuli, että se meni myyjälle. Pettynyt kasvattaja Ole David Aas joutui luovuttamaan 50 000 kruunulla kasvattinsa Saundersille. Hän ilmoitti vievänsä asian DNT:n hallituksen käsittelyyn.Toinen vihainen myyjä oli Courantin manageri Morten Langli, jonka kylmäveritamma myös päätyi Iso-Britanniaan. Järjestäjä DNT:n edustaja Svein Morten Buer totesi, ettei sillä ole mahdollisuuksia estää ketään ostamasta huutokaupasta.Saunders kertoi äitinsä hankkineen kylmäverisiä Norjasta ja kiintyneensä rotuun jo lapsena. Hän kielsi jyrkästi huutokaupassa kierrelleen huhun, että varsoja tultaisiin käyttämään hurjiin katuajoihin, jotka ovat suosittuja Irlannissa. Huutokaupan ostajia ei julkistettu sunnuntai-iltaan mennessä. DNT:n johtava eläinlääkäri Anne Wangen selvitti, että tehdyn sopimuksen mukaan hän pitää yhteyttä Debbie Saundersiin, ja seuraa hevosten elämää Englannissa.Huutokauppasivulle tästä