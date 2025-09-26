Ravit Ruotsi
Don Fanucci Zet ja Daniel Redén Mikkelissä.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Don Fanucci Zet ja A Fair Day loistivat perjantai-iltana – ” Toivotaan hyvää lähtörataa UET-finaaliin”

SuperDays86-ravit jatkuivat perjantaina Rommessa ja Kalmarissa. Antti Ala-Rantalalle tuli kaksi totosijaa Bergsåkerin torstaikisoista.
Julkaistu
Bergsåker
Boden
Kalmar
Romme
Don Fanucci Zet
A Fair Day

