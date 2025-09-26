Don Fanucci Zet ja A Fair Day loistivat perjantai-iltana – ” Toivotaan hyvää lähtörataa UET-finaaliin”

Don Fanucci Zet tähditti Rommen raveja ennen 86-kohteita. Örjan Kihlström ajoi Hard Livinin pojan keulaan kierroksen juoksun jälkeen. Daniel Redénin valmennettava irtosi vakuuttavasti muista ja viimeisteli kuntoa ennen UET Elite Circuitin finaalia. 60 000 kruunun voitto tuli ajalla 12,5a/2140.”Don Fanucci Zet tuntui yhtä hyvältä kuin kahdessa aiemmassa voitossa. Daniel ajoi sen ykköseksi Ahvenanmaalla. Kaikki oli helppoa tänään. Toivotaan hyvää lähtörataa UET-finaaliin”, Kihlström sanoi.Kalmarissa nähtiin myös Elitloppet-tason hevonen ennen 86-kohteita. A Fair Day oli kotiradan seuratuin menijä. Se lähti stayermatkalle 80 metrin takamatkalta. Oscar Ginman ajoi Maharajahin pojan ensin johtavan rinnalle 1300 metriä ennen maalia ja keulaan päätöspuolikkaan alkaessa. A Fair Day voitti Stayersarjan finaalin ylivoimaisesti ajalla 12,6/3220. Ykköspalkinto oli 150 000 kruunua.”Loistava esitys, Affe voitti leikittelevän helposti. Annoin sille menoluvan viimeisellä takasuoralla, ja sitten mentiin”, Oscar Ginman kertoi.”Voittaa finaali kotiradalla, on aivan uskomatonta. Hevonen oli hieno, ja myös Oscar ajoi hienosti. Vähän ajatuksissa on UET-finaali Solvallassa tai Müllers Memorial jägersrossa. Puhumme asiasta Oscarin kanssa”, valmentaja Elisabeth Almheden totesi.Timo Nurmoksen huipputamma Adriatica juoksi vuoden kolmannen starttinsa Vilhelm Johanssons Minne -kisassa Kalmarissa. Carl Johan Jepson käänsi Bold Eaglen tyttären kiriin loppukaarteessa. Adriatica tuli lentämällä viimeiset 200 metriä ja ehti voittoon ajalla 13,4a/2140.”Adriatica teki todella hienon loppukirin. Jouduimme vielä loppukaarteessa hidastaneen hevosen taakse. Onneksi Kalmarissa on pitkä loppusuora, ja ehdimme”, Carl Johan jepson sanoi.Fire-Tallin One Lady Boko juoksi tammojen Prix de Gelinotte -lähdössä Rommessa, mutta laukka lähtökiihdytyksessä vei mahdollisuudet. Örjan Kihlström ajoi Undinian johtoon avauspuolikkaan jälkeen, ja Daniel Redénin valmentama Northern Charmin 4-vuotias tytär paineli voittoon ajalla 10,9a/1640.”Undinia tuli Saksasta meille kehujen kanssa, ja se on näyttänyt lahjansa. Maili ei ole sen paras matka, mutta menee se senkin. Yritämme ehkä vielä Breeders’ Crown -lähdössä”, Redén kertoi.Hanna Lähdekorven Nash Keeper palasi voittajaksi Kalmarissa. 4-vuotias Campo Bahian poika lähti kiriin toisesta ulkoa ja pinkoi voittoon ajalla 13,7a/2140. Holm Hästgården ja KM Hästfarm ovat omistajat.Bodenissa ajettiin perjantain lounasravit. Petri Salmelan valmentama Speed Matters viiletti keulasta voittoon 65-pelin avauskohteessa Ulf Ohlssonin ajamana. Ohlsson on Bodenin ajajaliigan kärjessä 31 voitolla.Mika Forss nousi Ohlssonin uhkaajaksi. Hän ajoi kolme voittoa, ja ykkösiä Bodenissa on nyt 28. Petri Siilakan Emotional oli vahva johtavan rinnalta, ja Forss ajoi sillä ensimmäisen voittonsa.Karin Paavolan kylmäverinen Lia Stubin oli Forssin toinen voittaja. Se kiri ykköseksi ajalla 26,5a/2140. Tarja Jussilan Västerbo Outlander aloitti uransa voitolla. Forss ajoi sen ykköseksi ajalla 18,2a/2140.Sandra Erikssonin King Of Jazz kiersi avoimessa lähdössä takarivistä voittoon ajalla 12,1a/2140. Ville Pohjolan ajama ja Sanna Palosaaren valmentama No Limit Royalty jatkoi vahvaa menoa ja otti kakkosen.Antti Ala-Rantala kilpaili Bergsåkerissa torstaina neljällä hevosella. Hövdingen kuului ensimmäisen lähdön suosikkeihin, mutta se kadotti ravinsa lopussa ja hylättiin peitsistä. Ullabella kiri kakkoslähdössä hyvin ja nousi kolmanneksi. Jazzå oli vahva kolmoslähdössä. Se nousi kakkoseksi, ja olisi ilman loppusuoran häirintään ollut lähellä voittoa.Susanne Klemolan ohjastama Ala-Rantalan Gott Klirr kilpaili Montén Ruotsin mestaruudessa. Tehtävä oli tiukka, ja Gott Klirr jäi yhdeksänneksi. Saga Laursenin ratsastama Sundbo Comett vei mestaruuden.Öystein Tjomslandin 4-vuotias Tangen Martin voitti Norjan Derbyn, mutta jäi kakkoseksi Ruotsin Derbyssä. Bork Odinin poika otti uuden voiton Norrlands Elitserienissä ja juoksi johtopaikalta ykköseksi ajalla 23,9a/2140.