Don Fanucci Zet Jämtlands Stora Prisin sankari, Tekla ja Ängsrask voittivat Derbyt

Fredrik Plassen ohjasti Westholmin tallin Global Conceptin keulaan ja piti Don Fanucci Zetin ensimmäiset sadat metrit ulkopuolellaan. Örjan Kihlström sai johtopaikan ensimmäisessä kaarteessa, ja avauspuolikas mentiin 06,8-vauhtia. Meno rauhoittui, ja kierros jäi taakse 12,2-vauhdissa. Kihlström veti laput maalisuoralla, ja 10-vuotias Hard Livinin poika paineli 600 000 kruunun voittoon ajalla 10,9a/2140. Global Etalon eteni sisäratajuoksun jälkeen kakkoseksi. Mikkelin voittaja Kuiper pinnisti johtavan rinnalta kolmanneksi. Elitloppet-kakkonen Dream Mine ei ollut vielä parhaimmillaan ja oli kuudes maalissa."Don Fanucci Zet oli hyvin latautunut tänään ja tuntui hyvältä. Alussa mentiin kovaa, kun sisäpuolella ravannut hevonen ei halunnut Don Fanuccin selkää, mutta saimme keulat. Tarkkailin takana juoksevia hevosia, siellä olivat Dream Mine ja kumppanit. Don Fanucci meni hyvin loppuun saakka ja voitti varmasti", Kihlström sanoi voittajahaastattelussa. Voitto oli Daniel Redénin tallille neljäs peräkkäinen Jämtlands Stora Prisissä, Hail Mary 2023 ja 2024 ja Double Deceiver 2025."Dream Mineltä odotin tämän päivän hevosista eniten, mutta sillä ei ollut paras päivä", Mats E Djuse totesi Elitloppet-kakkosesta.Sandra Erikssonin Tekla oli paras 4-vuotiaiden tammojen Derbystoetissa. Eriksson ajoi Tekno Odinin tyttären johtopaikalle. Tekla ei antanut muille mahdollisuuksia, se viiletti 600 000 kruunun voittoon ajalla 24,8a/2140. Johtavan takana ravannut Kleppe Nissemor (Norheim Svein) piti kakkoseksi niukasti ennen Skeie Ylvaa (Bork Odin). Tekla voitti 3-vuotiaana Norjan Tammakriteriumin."Tekla oli ihan maaginen tänään. Karsinnan jälkeen kaikki on sujunut hyvin. Hevosella on hieno asenne ja tekniikka. Halusin pitää tasaisen reipasta vauhtia, olin huolissani takana seuranneesta hevosesta. Voitto tuli varmasti, meillä jäi vielä vaihteita käyttämättä. Jo heti avausstarttien jälkeen aloin unelmoida, että voitamma Teklalla ainakin yhden kasvattajakilpailun", Sandra Eriksson sanoi voittajahaastattelussa.Robert Skoglundin valmentama Ängsrask voitti 4-vuotiaiden Svenskt Kallblodsderbyn ja 600 000 kruunua. Ulf Ohlsson sai pidettyä Ängsraskilla sisäradalta johtopaikan, avauspuolikas mentiin 25,8. Järvsö Robert (Järvsö Elling) kiersi johtavan rinnalle kierros jäljellä. Tangen Nils (Bork Odin) joutui takasuoralla hieman pakittelemaan, kun tallikaveri Lannem Pär (Tekno Odin) oli ulkopuolella. Sen jälkeen Tangen Nils kiri vahvasti kakkoseksi. Järvsö Robert otti kolmossijan."Ängsrask on mennyt koko kauden todella hienosti. Robert oli saanut hevoselle ihan huippuvireen myös tähän finaaliin. Ajoin alun niin kovaa kuin uskalsin ilman, ettei laukkaa tule. Seiska (Grude Nils) avasi kovaa, mutta se haparoi, ja saimme pidettyä keulan. Vauhti oli matkalla sopivaa. Vedin 200 jäljellä laput, ja hevonen vastasi siihen hyvin", Ulf Ohlsson sanoi.Suursuosikki Tangen Bork laukkasi lähtökiihdytyksessä kylmäveristen avoimessa lähdössä. Johan Kringeland Eriksenin ajama ja valmentama Grisle Tore G.L. lähti kuudennesta ulkoa kiriin ja eteni väkevästi ykköseksi ajalla 22,1a/2140. Järvsöodin nousi kakkoseksi.Hopeadivisioona ravattiin ennen T85-kohteita. Mats E Djuse ajoi Stuteri Kempin kasvattaman X.O.Kempin ykkösradalta johtopaikalle, avauspuolikas mentiin 09,2. Daniel Wäjerstenin valmentama Greenshoen 5-vuotias poika jätti muut selvästi taakseen ja voitti ajalla 10,2a/1640. Currency Artist kiri porukan perältä neljänneksi. Crowe Motion juoksi johtavan rinnalla ja oli maalissa kuudes."Emme olleet missään vaiheessa edes lähellä menettää johtopaikkaa. X.O.Kemp tykkää juosta keulassa. Crowe Motion oli pirteänä rinnalla ja piti vauhdin reippaana. X.O.Kemp oli jättihyvä", Mats E Djuse sanoi voittajahaastattelussa.