Don Fanucci Zet ja Daniel Redén ravihevonen
Don Fanucci Zet ja Daniel Redén.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Don Fanucci Zet Jämtlands Stora Prisin sankari, Tekla ja Ängsrask voittivat Derbyt

Daniel Redénin ikinuori Don Fanucci Zet voitti 600 000 kruunun ykkösen Jämtlands Stora Pris -kisassa Östersundissa.
Julkaistu
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