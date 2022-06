Don Fanucci Zet oli joutua tallikaverin yllättämäksi

Mika Forssin ajama Vitruvio paineli johtopaikalle. Örjan Kihlström kannusti Don Fanucci Zetin eturivin uloimmalta paikalta rinnalle ja sai keulapaikan takasuoralla. Avauspuolikas mentiin 07,5. Sen jälkeen Kihlström sai ajaa hölkkää, kierros jäi taakse 13,8-vauhdissa.

Don Fanucci Zet näytti hallitsevan. Mutta tallikaveri Born Unicorn kiri takaa tuulispäänä ja oli yllättää suursuosikin. Don Fanucci Zet piti ykköseksi ajalla 13,7a/2140m. Phoenix Photo kiri kovaa kolmanneksi. Petri Salmelan Makethemark eteni mainiosti viidenneksi. Veli-Pekka Toivasen ajama Martin De Bos laukkasi alussa ja vielä matkalla, mutta kiri hyvin kuudenneksi. Vitruvio oli maalissa seitsemäs.

”Avaus oli tosi kova. Don Fanuccin rytmi hieman sekosi ensimmäisessä kaateessa, ja jouduin ottamaan sitä kiinni, avaus meni pitkäksi. Sen jälkeen sain ajaa rauhallisesti, ehkä liiankin hiljaa. Born Unicorn tuli ison Mindyourvaluen takaa kiriin, ja näin sen myöhään. Mutta ehdimme vastata, eikä suurta uhkaa ollut”, Kihlström kertoi.

”Kaksoisvoitto on kova juttu. Tallin hevoset menevät nyt vähän ylös ja alas. Luulen, että syynä on tuore ruoho. Don Fanucci ei ollut väsynyt lopussa, sillä oli vielä korvapallot vetämättä. Tosi mukavaa, että Born Unicorn taisteli kakkossijalle”, Redén sanoi.

Timo Nurmoksen Amalencius B.B. oli kierroksen pankkeja, ja kaiken luottamuksen arvoinen hopeadivisioonassa. Örjan Kihlström ajoi Amaru Bokon pojan johtohevosen rinnalle. Amalencius B.B. paineli vaativalta paikalta helposti ykköseksi ajalla 14,5a/2640m. Petri Salmelan Henry Flyer Sisu kiri Mika Forssin ajamana kolmanneksi. Djokovic oli yhdeksäs. Patri Filatoff on voittajan hoitaja.

”Amalencius on tosi vahva ja sillä on kova kapasiteetti. Tänään se tuntui vahvalta koko matkan, eikä se välitä juoksupaikoista. Se on lisäksi varmistunut koko ajan”, Kihlström kehui.

Micael Melanderin ajama Amie Ness hallitsi Diamantstoetia ja oli yksi kotiradan menestyshevosista. Petri Salmelan No Beer Drinker kiri terävästi kolmanneksi. Endless Story kuului suosikkeihin. Se haparoi alussa, jäi kolmannelle radalla ja vajosi hännille. Vielä laukka kierroksen jälkeen hidasti menoa. Pirjo Miettusen tamma sai loikkarin päälle lopussa ja spurttasi viidenneksi. Pitch Perfect kadotti ravinsa johtavan rinnalla, laukkasi ja hylättiin.

Klass II -sarjassa maaliintulo oli todella tasainen. Sandra Erikssonin Holy Moses Mearas pinnisti millimetrivoittoon ohi Ayah de Luxin. Kati Särkelän Extrem Brodde kiri sisäratajuoksun jälkeen hyvin kolmanneksi. Veera Vekolan Frozen A.F. kuumeni lähdönuusinnoista sen verran, että laukkasi lähdössä. Se nousi vielä vahvasti neljänneksi. ”Frozen A.F. lähti kaikissa muissa yrityksissä ravia, muttei hyväksytyssä. Se stressaantui uusinnoista, eikä suostunut lähtemään ravia. Laukan jälkeen se teki kovan juoksun”, Kihlström totesi.

Kaj Timgrenin Tim Jerry nappasi kakkossijan Klass I -sarjassa. Ulf Ohlsson karautti Tim Jerryn keulaan. Lopullinen juoksupaikka oli johtohevosen takana. Daniel Wäjerstenin L.A.Boko porhalsi johtaneen L.L.Laberon rinnalta vakuuttavaan voittoon. Tim jerry kiri hienosti kakkoseksi. Black And Quick eteni neljänneksi.

Suomalaisvoitto saatiin 4-vuotiaiden Norrlands Grand Prix -karsinnassa, joka ajettiin jo ennen T75-kierrosta. Petri Salmelan Idomenio Sisu oli suursuosikki. Se laukkasi heti lähdössä. Googoo Gaagaan poika paikkasi erheensä, eteni nopeasti toisen radan jonoon kakkoseksi ja kiri varmasti 70 000 kruunun voittoon ajalla 13,6a/2140m. Special Topmodel oli kovassa seurassa johtopaikalta viides. Mika Haapakankaan Special Major ravasi nelossijan pronssidivisioonassa.

”Idomenio Sisu löi lähtökiihdytyksessä jalallaan minun jalkaani, siitä tuli laukka. Sen jälkeen hevonen teki hyvän juoksun ja voitti varmasti”, ohjastaja Ulf Ohlsson sanoi.

Halmstadissa ajettiin pisteravit lauantaina. Markus Forss ohjasti uransa ensimmäisen startin. Isä Mika Forss on tutumpi nimi lähtölistoilla. Markus Forss ajoi työnantajansa Jerry Riordanin valmentaman Dance Kronoksen kolmanneksi. Tallikaveri Kyrie Eleison oli Iivari Nurmisen ajamana kakkonen. Nurminen sai kääntyä voittajaesittelyyn Riordanin Chopin Garilla lähtöä aikaisemmin.

Koivusen tallin hevosia kilpaili perjantaina Solvallan lounasraveissa. Olli Koivusen ajama Goodygoodytwoshoes kiri porukan perältä vahvasti kakkoseksi. Timo Nurmoksen Losch Boko vei keulasta ykkösen Örjan Kihlströmin ohjastamana. El Cheapo toi Koivusille kakkosen 3-vuotislähdössä. Zola Bokon poika seurasi toiseksi johtaneen Destino D.J:n takaa. Voittaneen Wishing Stonen pojan takaa löytyvät Nurmos ja Kontio.