Don Fanucci Zet vakuuttava voittaja Solvallassa, tulossa kuudes Elitloppet?

Magnus A Djuse ohjasti Parvenyn johtopaikalle, mutta luopui vetotöistä, kun Don Fanucci Zet tuli rinnalle. Örjan Kihlström ajoi avauskierroksen 12,6-vauhtia. Gio Cash matkasi ensin viidentänä sisällä kja sitten toisessa ulkona. Don Fanucci Zet sai menoluvan, kun lähdettiin loppukaarteeseen. Hard Livinin10-vuotias poika porhalsi helposti Nuncios loppin voittoon ajalla 11,2a/2140. Parveny piti niukasti kakkoseksi, ja Gio Cash nousi kolmanneksi."Don Fanucci Zet tuntui yhtä hyvältä kuin kauden aloitusstartissa. Täytyy olla kiitollinen, että se on aina vaan näin hieno. Jo viime kausi oli uskomattoman hyvä. Se oli pirteä, ja annoin sen mennä reippaasti päätöspuolikkaalla, se on todella hyvä kaarrejuoksija. Nyt näyttää siltä, että olemme jälleen mukana Elitloppetissa", Kihlström sanoi voittajahaastattelussa.Gio Cashin kohdalla on väläytelty Finlandia-Ajoa. "Gio Cash teki hyväksyttävän suorituksen. Lähtö sujui, kuten etukäteen oli ennustettu meidän osaltamme", Wäjersten totesi.Don Fanucci Zet siirtyi E-loppen-sarjan kärkeen 30 pisteellä. Diva Ek on kakkosena 15 pisteellä. Seuraava E-loppet-lähtö on Paralympiatravet. Kaksi eniten pisteitä kerännyttä saavat paikat Elitloppetiin. Don Fanucci Zet on ollut Elitloppetissa mukana viisi kertaa, se voitti 2021 ja oli kakkonen 2025.Kolmivuotiaiden tammojen Vårfavoritenin voittaja palkittiin 200 000 kruunulla. Claes Sjöström ajoi Icy Conditionsin keulaan jo avauspuolikkaalla. Calgary Gamesin tytär paineli vakuuttavasti voittoon ajalla 13,7a/2140. Voitto oli tamman viides peräkkäinen. Rosa Parks Pellini (Maharajah) nousi kolmannesta sisältä kakkoseksi."Icy Conditionsilla on hyvän hevosen ominaisuudet. Alku mentiin kovaa, mutta ajoin rauhallisesti kohti kärkeä. Voitto tuli helposti. Kengät ovat vielä jalassa ja silmälaput, joten vaihteita on vielä käyttämättä", Sjöström sanoi voittajahaastattelussa.Joakim Elfvingin valmentama City Slicker oli paras 3-vuotiaiden oriiden/ruunien Vårfavoritenissa. Örjan Kihlström ajoi King Cityn pojan johtopaikalle. City Slicker viiletti 200 000 kruunun voittoon ajalla 13,6a/2140. Nanda Devi Cut (Maharajah) eteni johtavan rinnalle ja oli kakkonen.Timo Nurmoksen voittokone Gaining Experience leikitteli voiton Solvallaserien420-karsinnassa ennen T86-kohteita. Björn Goop ajoi Readly Expressin 5-vuotiaan pojan keulaan. Gaining Experience jätti maalisuoralla muut kauaksi taakseen, ja Goop sai istua kärryillä rauhallisena. Gaining Expreriencellä on startteja 8 ja voittoja 7.Paljon keskustelua aiheutti T86-pelin vitoskohteen loppusuora. Robert Berghin The Flying Eagle kaartui johdossa maalisuoralle ja painui vapaalle sisäkaistalle. The Flying Eagle oli maalissa selvästi ykkösenä, ja tuomaristo hyväksyi juoksun.Tuomas Pakkasen valmentama Ray Of Sunshine oli mukana kovavauhtisessa Solvallaserien720-karsinnassa. Claes Sjöström ajoi Well Builtin tyttären keulaan 09,3-vauhtisen avauspuolikkaan jälkeen. Sen jälkeen kärkeen eteni suosikki Muzan Kibutsuji, joka meni Robin Bakkerin ajamana voittoon ajalla 10,9a/1640. Ray Of Sunshine seurasi kolmanneksi, ja ennätys parani lukemiin 11,1a.Petri Salmelan ja Mika Forssin omistama Mysleeve One ravasi toisen peräkkäisen voiton Uumajassa tiistaina. Forss käänsi Don Fanucci Zetin 4-vuotiaan tyttären neljännestä ulkoa kiriin jo 700 metriä ennen maalia. Mysleeve One tuli vahvasti ja pinnisti ykköseksi ohi toisen Mikan eli Mika Sisun, jota ajoi Daniel Wäjersten. Lina Honkasen hoitama Mysleeve One juoksi voittotuloksen 13,9a/1640."Olimme Petrin kanssa Gotlannissa, ja näimme Mysleeve Onen. Se oli tosi pieni, mutta kuin se lähti juoksemaan, niin innostuimme heti. Kysyimme hintaa ja teimme kaupat. Tamma ei ollut vielä viime vuonna valmis. Nopeutta on aina ollut, nyt on tullut myös vahvuutta. Olen kolmessa hevosessa osaomistajana", Forss sanoi voittajahaastattelussa.Heta Huuskola oli Quick Tooman kanssa Uumajan montélähdössä. Quick Tooma veti keulassa reipasta vauhtia. Saga Laursenin Västerbo Adventure eteni maalisuoralla rinnalle ja puristi niukasti ohi. Quick Tooma oli hyvä kakkonen samalla ajalla15,4a/2140 voittajan kanssa.Star-Racingin kasvattama Arctic Dominant on Christian Månssonin valmennuksessa. Se nappasi spårtrappa-lähdössä kakkostilan John Östmanin ajamana.