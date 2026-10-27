Double Deceiver ja Daniel Redén St Michel 2025
Double Deceiver ja Daniel Redén, St Michel -ajon voittajat.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Double Deceiver taisteli voittajaksi Axevallassa, Bodenista ja Färjestadista voittoja Suomeen

St Michelin 2025 sankari Double Deceiver voitti Ullbergs Minnen Axevallassa ajalla 10,2a/1640.
Julkaistu
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