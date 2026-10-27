Double Deceiver taisteli voittajaksi Axevallassa, Bodenista ja Färjestadista voittoja Suomeen

Daniel Wäjerstenin valmentama Mellby Joker haki johtopaikan avauspuolikkaan jälkeen. Daniel Redénin tallin kaksinkertainen Sweden Cupin voittaja Double Deceiver eteni rinnalle, kierros jäi taakse 09,7-ajassa. Maalisuoran Magnus A Djusen ajama Mellby Joker ja Carl Johan Jepsonin ohjastama Double Deceiver painelivat rinnakkain. Double Deceiver pinnisti 100 000 kruunun voittoon. Mellby Joker oli Double Deceiverin voittamassa St Michelissä kolmas."Meillä oli lähtörata Mellby Jokerin ulkopuolella, ja tiesin, ettei siitä päästä alkumatkalla ohi. Kaksi hienoa hevosta kamppaili loppusuoralla voitosta. En tiennyt, paljonko Mellby Jokerilla oli voimia jäljellä, mutta Double Deceiver tuntui vahvalta ja puristi ykköseksi", Carl Johan Jepson totesi voittajahaastattelussa. Double Deceiver oli St Michelissä myös tänä vuonna, mutta jäi kahdeksanneksi. Sen jälkeen ruuna piti taukoa, ja palasi voitokkaasti radoille lokakuun alussa.AMG Stablen kasvattama Jimmy Adore oli Bodenin tiistain lounasravien ensimmäinen voittaja. Hanna Olofsson ajoi 4-vuotiaan Explosive Matterin pojan johtopaikalle heti alkumatkalla, ja voitto tuli varmasti ajalla 14,2a/2140. Ykkönen oli uran kahdeksas."Jimmy Adore teki oikein hienon juoksun, ja sain ajaa haluamallani tavalla. Jimmy on kilpaillut kovissa lähdöissä, nyt se sai onneksi helpomman juoksun sopivassa seurassa. Starttaaminen jatkuu, kun kunto on näin hyvä", Olofsson sanoi voittajahaastattelussa.John Östman ajoi Lennart Frölanderin valmentaman Our Own Pastimen voittoon. Se eteni ensin johtavan rinnalle ja siitä ykköseksi. Birgitta Mangströmin Hell Of Dance kiri takaa väkevästi kakkoseksi Riku Salmisen ajamana.Ari Aatsingin valmentama Manifest Boko toi suomalaisvoiton. Ville Koivisto tarjosi tarkan juoksun kolmantena sisäradan jonossa. Manifest Boko sai maalisuoran alussa kiritilaa, ja Amaru Bokon poika spurttasi yllätysykköseksi ajalla 15,0a/2140. Hemmi Salmisen Fantasy Boy oli keulasta kakkonen. Manifest Boko oli lähdön vähiten pelattu.Timo Kukkosen Secret Brigadoon palasi voittajaksi maanantain T64-raveissa Färjestadissa. Björn Goop joutui kiertämään pitkään kolmatta rataa ennen kuin paikka kolmannesta ulkoa löytyi. Secret Brigadoon eteni varmasti voittoon ajalla 12,9a/2140. Ayse Könec hoitaa."Secret Brigadoon teki fantastisen juoksun. Se joutui juoksemaan monta kaarretta kolmatta rataa ja oli vahva. Hevonen kadotti vähän kuntoaan Solvallan kakkossijan jälkeen, mutta on nyt tullut takaisin", Goop sanoi voittajahaastattelussa.