Dozen Of Oysters kiri viidenneksi Vincennesissä

Main Stage kilpaili Prix du Plateau de Gravelle -lähdössä lauantaina. Franck Nivardin ajama Prodigiousen poika juoksi takana sisäradalla. Tehtävä oli hankala, kun kärki kiihdytti vauhtia. Main Stage ei pystynyt nousemaan palkintosijoille, sijoitus oli yhdeksäs ajalla 13,0/2700. Paul Philippe Ploquin tarjosi Isofou de Chenelle tarkan juoksun johtohevosen takana. Julien Le Merin valmentama Un Charme Foun 8-vuotis poika kiri maalisuoralla varmasti ykköseksi. 40 500 euroa tuli ajalla 12,1/2700. Suosikkeihin kuulunut Cobra Killer Gar laukkasi ja hylättiin. Horchestro jäi kymmenenneksi.Gabriele Gelormini oli Dozen Of Oystersin kuski Prix de Montsoreau -lähdössä. Ojanperän valmennettava jäi lähtökiihdytyksessä porukan hännille. Se kiri vahvasti viidenneksi ja sai 3400 euroa ajalla 12,4/2700. David Thomainin ajama Homard Land haki alkumatkalla johtopaikan ja juoksi sen jälkeen keulahevosen takana. Lionel André Martinin valmentama Tresor Wicin poika sai kiritilaa ja spurttasi 30 600 euron voittoon ajalla 11,7/2700. Norjassa syntynyt Freedom nousi kolmanneksi. Joshau Peji laukkasi johtopaikalta maalisuoran alkupuolella. Dozen Of Oysters sijoittui marras- ja joulukuussa neljänneksi ja toiseksi ja sai niistä starteista 20 000 euroa palkintorahoja.Lightning Stride juoksi Prix Emile Allix Courboy -lähdössä perjantaina. Santtu Raitalan ajama tamma juoksi alkumatkan toista ja kolmatta rataa, mutta jäi sitten vetämään kolmannen radan jonoa. Loppukaarteessa Lightning Stride seurasi vielä terhakkaasti kärkihevosen rinnalla, mutta maalisuoralla tamma väsyi raskaan juoksun jälkeen, eikä sijoittunut palkinnoille. Abrivardin tallin Karambar oli suosikki. Alexandra Abrivardin ajama Dollar Mackerin tytär juoksi pääosin johtavan rinnalla ja eteni ykköseksi ajalla 12,0/2700. Voittopalkinto oli 33 750 euroa.Maria Törnqvistin talli otti kaksoisvoiton Prix de Luneville -kisassa. Mathieu Mottierin ajama Patton punnersi ohi tallikaveri Fashion Mongerin, jota ajoi Eric Raffin. Patton tienasi 23 850 euroa ajalla 12,2/2850. Ykkönen oli kolmas peräkkäinen Vincennesissä ja kaikkiaan kahdeksas peräkkäinen voitto. Inari Koivuniemi on Trixtonin pojan hoitaja.Tulokset ja video, Lightning StrideTulokset ja video, Main StageTulokset ja video, Dozen Of Oysters .