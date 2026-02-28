Ravit Pariisissa
Dozen Of Oysters sijoittui viidenneksi Vincennesissä.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Dozen Of Oysters kiri viidenneksi Vincennesissä

Antti Ojanperän tallin Lightning Stride juoksi Vincennesissä perjantaina, Main Stage ja Dozen Of Oysters lauantaina. Seafood Stablen Dozen Of Oysters onnistui parhaiten ja nappasi vitossijan.
Julkaistu
Vincennes
Antti Ojanperä
Dozen Of Oysters

