Draamaa ja ruotsalaismenestystä Mohawk Parkin suurten setelien viikonloppuna Ontariossa

Woodbine Mohawk Parkissa kilpailtiin perjantaina ja lauantaina isorahaisia peitsi- ja ravilähtöjä. Ne huipentuivat 3-vuotiaiden peitsareiden North America Cupin miljoonan dollarin finaaliin.Perjantaina ravureille oli kaksi 82 750 Kanadan dollarin Casual Breeze -divisioonaa. Niiden voitot menivät kotiradalle. Louis-Philippe Royn ajama Calgary Gamesin tytär Kngtstlkrs Games meni puolimatkassa johtoon ja piti kaulan mitan eron ohi yrittäneeseen Th Trix For Kidsiin (Muscle Mass). Molemmat saivat ajan 10,1. Voittajan valmentaja on Peter Brody.Toinen Casual Breeze-voittaja oli 44-kertoiminen yllättäjä I’ll Have The Red (Chapter Seven), joka hyökkäsi 06,6-kyytiä kärkirintaman ohi Trevor Henryn kannustamana. Voittoaika oli 10,5. Rick Zeron valmentaa.Ensimmäisen Casual Breezen suosikki oli Svanstedtin tallin ruotsalainen All Time Trot (Googoo Gaagaa). Se starttasi, vaikka joutui lämmityksessä kolariin. James MacDonald nosti sen puolimatkassa johtaneen Kngtstlkrs Gamesin rinnalle, mutta kiri katkesi siihen.Sarah Svanstedt ajoi All Time Trotilla verryttelyssä kilpailusuuntaan, kun häntä vastaan tuli kovaa vauhtia huippuvalmentaja ja eläinlääkäri Ian Moore, jonka peitsari säikähti traktoria ja loikkasi suoraan Svanstedtin päälle.Svanstedt putosi kärryiltä rataan ja menetti tajuntansa. Hänet vietiin sairaalaan, jossa todettiin murtumia oikeassa kädessä ja solisluussa. Svanstedt Stablen facebook kertoi lauantaina, että Sarahilla on kipuja myös olkapäässä ja niskassa, mutta hänellä ei pitäisi olla vakavia vammoja. Tutkimuksia vammojen laadusta ja laajuudesta jatketaan kotimaisemissa USA:ssa. Myös Ian Moore, 72, sai mustelmia ja naarmuja kylkiin ja käsiin, mutta hän oli lauantaina päivällä jo tallilla vietettyään yön sairaalan ensiavussa.Mooren valmennettava, viime vuoden hevonen USA:ssa ja Kanadassa, ori Beau Jangles (Cattlewash) oli North America Cupin suursuosikki. Mutta jo karsinnassa sen yllättänyt Odds On Mr Mamba (Odds On Equuleus) teki jälleen salamakirin ulkorataa ja tuli puolimittaa ohi kärkiparista Brandon Bvld (Downbytheseaside) ja Beau Jangles. Kaikki saivat ajan 07,2.Kolmevuotiaiden ravurien Goodtimes-finaalin palkintopotti oli 240 000 CAD. Marcus Melanderin Neighver Punt (Bar Hopping) otti pitkällä maalisuoralla kiinni ja suhahti ohi Svanstedtin tallin suosikista Magic Punk (Wishing Stone). Ne saivat ajat 09,6 ja 09,9.Toinen voitto tuli tammojen 215 000 dollarin Armbro Flight –finaalista. Dexter Dunn lennätti Ruotsissa syntyneen 5-vuotiaan Bourbonistan (Face Time Bourbon) yli neljä mittaa muiden ohi. Voittoaika oli 08,9 ja voittajakerroin 43,8. Bourbonista siirtyi viime vuonna Amerikkaan kilpailemaan ja vaihtoi keväällä Noel Daleylta Melanderin talliin. Suosikiksi pelattu Svanstedtin tallin Warrawee Michelle (Walner) oli kolmas ajalla 09,5.Ravurien avoimen 65 000 dollarin lähdön paras oli Burken tallin Lexus Kody (Archangel). Yannick Gingras hurautti sillä lähes neljä mittaa ohi johtaneesta Aetos Kronoksesta (Bold Eagle). Voittoaika oli 08,9.