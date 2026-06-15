Mohawk Park Woodbine
Bourbonista oli ylivoimainen voittaja.Kuva: James Lisa
Ulkomaat

Draamaa ja ruotsalaismenestystä Mohawk Parkin suurten setelien viikonloppuna Ontariossa

Calgary Gamesin tytär voitti 3-vuotiaiden tammojen Casual Breezen.
Julkaistu
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Woodbine Mohawk Park
Sarah Svanstedt
Bourbonista
Lexus Kody
I’ll Have The Red
Kngtstlkrs Games
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