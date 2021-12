Dramaattinen tilanne Vincennesissä, kun Helsinki kaatui

Vincennesin viidennessä lähdössä perjantai-iltana tapahtui pahannäköinen kolari, jonka takia lähtö keskeytettiin. Ravit viivästyivät 40 minuuttia.

Jean Francois Senetin ajama Hotline Carsi laukkasi joukon keskellä ja hidasti vauhtia. Sen seurauksena Matthieu Abrivardin ajaman Helsingin etujalka osui ilmeisesti Hotline Carsin kärryihin, ja tamma katui kuperkeikalla rataan.

Abrivard lensi kaaressa hevosen yli ja kieri radan sisäreunalle, josta ambulanssihenkilökunta nosti hänet paareihin ja vei sairaalaan. Hän valitti polveaan, jonka varaan hän putosi, sekä rannetta. Sairaalasta ei ole tullut tietoa vammojen vakavuudesta.

Loukkaantuminen keskellä talvimeetingiä tulee Abrivardille pahaan aikaan, kun kilpailutahti on kovimmillaan. Hänellä olisi huomenna Vincennesissä 5 ajettavaa hevosta ja sunnuntaina ohjastettavia on 7.

Helsinki jäi makaamaan radalle, mutta saatiin jaloilleen ja vietiin talliinsa. Valmentaja Pierre-Emmanuel Mary kertoi Equidian twitterin mukaan, että hevosen polvi on turvoksissa ja päässä on naarmuja.

Tamma Helsinki on 4-vuotias Ganymeden tytär, jolla on 2 voittoa ja 33 330 euron ansiot. Sen emä on 12,2-aikainen Tenareze (i. Kiwi), joka ansaitsi 161 030 euroa. Helsinki on jalosukuinen, sen viides emä Roquepine oli kolminkertainen Prix d’Amerique- ja kaksinkertainen Elitloppet-voittaja.

Uudelleen ajetun lähdön voitti Benoit Robinin ohjastama tamma High Propulsion (i. Ludo de Castelle) kovalla tuloksella 11,9/2175m. Hotline de Carsi oli kolmas ajalla 12,8. Kolmantena maalilinjan ylittänyt Etienne Lefranckin ajama Horchata hylättiin loppukaarteen häirinnän takia. Senet sai 6 päivää ajokieltoa laukkaavan hevosen häiritsevästä hidastamisesta.