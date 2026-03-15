Dream Mine on Vuoden hevonen Ruotsissa, Petri Salmelan Kobra Brick on Vuoden 3-vuotias

Hevosgaala järjestettiin lauantai-iltana Solnassa. Vuoden hevonen -titteli ratkaistiin Ruotsin Hevosurheilutoimittajien yhdistyksen (SHK) ja yleisön äänillä. SHK valitsi muiden luokkien voittajat.Don Fanucci Zet, Dream Mine, Kobra Brick ja La Yuca olivat ehdokkaat Vuoden hevoseksi. Jörgen Westholmin valmentama ja yhdessä Christer Nordinin kanssa kasvattama Dream Mine sai selvästi eniten ääniä, 67,6 prosenttia, ja on Vuoden hevonen. Maharajahin poika juoksi palkintotahoja 9,1 miljoonaa kruunua. Ruotsin Derbyn ja UET Grand Prixin lisäksi Dream Mine voitti Breeders' Crownin ja Eskilstuna Fyraåringstestin. 10 startista tuli 8 voittoa. Dream Mine valittiin myös Vuoden 4-vuotiaaksi."Olen todella iloinen ja ylpeä ja kiitän kaikkia äänestäneitä. Itse en pysty tällä hetkellä ajamaan Dream Minella, mutta ajan autolla sen vieressä, kun sitä treenataan. Olen odottanut superhevosta, ja nyt olen sellaisen saanut. Marcus Lilius oli minulla töissä aikaisemmin, ja hän sanoi, että laita tämän kaverin nimi mieleen. Kyse oli Mats Djusesta, joka on Dream Minen vakiokuski. Dream Mine aloittaa varmaan kilpailemisen Uumajassa 2. toukokuuta ajettavassa 5-vuotiaiden Berth Johanssons Memorialissa. Sen jälkeen ajamme yhden lähdön, ja katsomme, onko seuraava kilpailu Elitloppet", Jörgen Westholm sanoi ATG:n lähetyksessä.Petri Salmelan valmentama Kobra Brick valittiin Vuoden 3-vuotiaaksi. Readly Expressin tytär sai äänistä 60 prosenttia. Kobra Brick kilpaili 13 kertaa ja voitti kuusi lähtöä Mika Forssin ajamana. E3-finaali ja Breeders' Crown olivat suurimmat voitot. Rebecca Nisonen on tamman hoitaja."Tämä oli pieni yllätys, vastassa oli kovia nimiä. Se tuntuu myös uskomattomalta, että olimme ehdolla vuoden hevonen -sarjassa. Kobra Brick vietti talven pohjoisessa. Se meni hiitin viime torstaina ja tuntui oikein hyvältä. Starttia on suunniteltu huhtikuulle", Salmela kertoi ATG:n lähetyksessä.Carl Johan Jepson on Vuoden ohjastaja. Hän voitti viime vuonna ajajaliigan ja ajoi 337 ykköstä. Jepson ohjasti palkintorahaa 51 miljoonaa kruunua."Tämä tuntuu fantastiselta, olen uskomattoman ylpeä ja onnellinen. Kaikilla voittajilla täytyy olla oikeat ihmiset ympärillä, niin myös minulla. Vanhempani, vaimoni Isabell ja poikani Max, joka kohta täyttää neljä vuotta. Max on merkinnyt minulle eniten. Sitten tietysti täytyy kiittää hevosten omistajia ja valmentajia sekä ennen kaikkea hoitajia, jotka tekevät valtavan työn", Jepson totesi.Daniel Redén, Daniel Wäjersten, Johan Untersteiner ja Jörgen Westholm olivat ehdokkaat Vuoden valmentajaksi. Daniel Redénin valmentamat hevoset juoksivat 54 miljoonaa kruunua palkintorahoja, voittoja tuli 197 ja voittoprosentti oli 26. Redén on Vuoden valmentaja."Olin valmistautunut tähän iltaan, ja pukukin oli valmiina. Mutta joskus asiat eivät mene, kuten on suunnitellut, ja jotkut asiat menevät ohi suunnitellun. Vietän tämän illan Enköpingin sairaalassa isäni luona. Tieto, että minut on valittu vuoden valmentajaksi, on fantastinen. Minulla on uskomattoman hieno tiimi, ja ilman heitä en voisi saada tätä palkintoa. Tämä palkinto ei ole vain minulle, vaan se on kaikille ympärille oleville ihmisille", Redén sanoi videotervehdyksessä.Hevosgaalassa palkitut:Vuoden hevonenDream MineOri (Maharajah – Your Dreamgirl)Kasvattaja: Christer Nordin & Jörgen WestholmOmistaja: Norchri ABValmentaja: Jörgen Westholm, SolvallaHoitaja: Victor Sundgren Vuoden 2-vuotias:CruiserTamma (Calgary Games – Mary’s Out Cruisin)Kasvattaja: Andersen Racing Stable ABOmistaja: Andersen Racing Stable ABValmentaja: Johan Untersteiner, HalmstadHoitaja: Jenny Nilsson Vuoden 3-vuotias:Kobra BrickTamma (Readly Express – Yatzy Brick)Kasvattaja: Anders BredbergOmistaja: Bilhallen i Piteå AB, med fleraValmetaja: Petri Salmela, BodenHoitaja: Rebecca Nisonen Vuoden 4-vuotiasDream MineOri (Maharajah – Your Dreamgirl)Kasvattaja: Christer Nordin & Jörgen WestholmOmistaja: Norchri ABValmentaja: Jörgen Westholm, SolvallaHoitaja: Victor Sundgren Vuoden kylmäverinenUlvsåsenOri (Åsajerven – Ulvsås Anna)Kasvattaja: Gunnar UlfsgårdOmistaja: Bengt Eklund med fleraValmentaja: Andes Wallin, BergsåkerHoitaja: Anders Wallin Vuoden tammaLa YucaTamma (Face Time Bourbon – Komigen PippKasvattaja: Eagles Rising ABOmistaja: Eagles Rising ABValmentaja: Daniel Redén, SolvallaHoitaja: Lina Pergenius Vuoden vanhempi lämminverinenDon Fanucci ZetOri (Hard Livin – Kissed By The West)Kasvattaja: Stall Zet AB (Daniel RedénOmistaja: Stall Zet (Daniel Redén)Valmentaja: Daniel Redén, SolvallaHoitaja: Ellinor Wennebring Vuoden ohjastaja: Carl Johan JepsonVuoden valmentaja: Daniel RedénVuoden komeetta: Fredrik PlassenVuoden kasvattajateko: Christer Nordin & Jörgen WestholmSvensk Travsportin montépalkinto: Joy AlissaHelen Ann -palkinto: Sofia AdolfssonStig H:s hoitajastipendit: Sara Norrström, Solvalla ja Lina Pergenius, Solvalla