Dusktodawn Boogie takarivistä sunnuntaina

Kenneth Danielsenin Dusktodawn Boogie aloitti vahvalla kolmossijalla uudenvuoden aatonaattona ja tienasi heti 11 200 euroa hurjalla tuloksella 13,2/2700m. Tulevana sunnuntaina matka on 2100 metriä, ja auton perästä startataan. Voittajalle on luvassa 54 000 euroa. Dusktodawn Boogie juoksee ensimmäisen kerran ilman kenkiä ja lähtee matkaan takarivin sisimmältä radalta numerolla 10.

Vastus on tiukka, kun ranskalaisten lisäksi mukana on kova joukkue Italiasta. Marco Smorgonin Charmant de Zack ja Philippe Allairen Callmethebreeze ovat porukan raharuhtinaat.

Antti Ojanperän Sobel Conway on ilmoitettu Prix de Lille -lähtöön. Philippe Daugeard on ruunan valmentaja. Seinäjoki Racen viimevuotinen voittaja Dear Friend on yksi vastustajista.

Finlandia-voittaja Zarenne Fas nähdään Prix du Calvados -montélähdössä. Prix du Cornulierin kaksinkertainen sankari Bilibili on myös mukana.

Kaksi suomalaishevosta kilpaili torstaina Vincennesissä. Mika Vihelän Martin De Bosilla oli sisärata 2100 metrin ryhmässä. Björn Goopin ajama ori laukkasi heti lähtötohinoissa ja hylättiin. Alessandro Gocciadoron valmentama Always Ek piti tiukassa taistelussa ykköseksi Eric Raffinin ajamana.

Suomalaisporukan Estelle Nordique juoksi montélähdössä, jossa oppilaat toimivat kuskeina. Antonin Andre pakitteli lähtökiihdytyksen jälkeen sisäradalle. Estelle Nordique eteni hyvin lopussa neljänneksi. Kwincy Petitjeanin ohjastama Gladys du Cedre paineli varmaan voittoon.