Dwayne Zet vahvin Sylvesterloppetissa, Suomeen 75-täysosumia

Axevalla ei pystynyt järjestämään Multijackpot75-kierrosta, vaan ravit siirrettiin 200 kilometriä etelämmäs Halmstadiin. Se tiesi Berglundille tuntuvaa lisämatkaa, Östersundista Halmstadiin on lähes 1000 kilometriä.

”Ajoimme ensin Axevallaan ja yövyimme siellä. Samaan tapaan lähdemme kohti kotia, Axevallan kautta”, Berglund kertoi.

Ture L.A. otti johtopaikan. Suosikkeihin kuulunut King Schermer kiersi sen rinnalle, ja Djuse löysi oivat asemat sen takaa. 60 metrin takamatkalta lähtenyt Pacific Face lähti aikaisin kolmannelle radalle ja juuttui sinne. Jonna Irrin valmentama ja Jorma Kontion ajama Majestic Man lähti kierros jäljellä kiriin. Se joutui ohittamaan Pacific Facen jo neljännen radan kautta. Majestic Man ei pehmeällä radalla jaksanut puristaa kärkitaistoon.

Dwayne Zet oli kirissä vahvin. Se viiletti voittoon ajalla 15,1/2660m. Global Beware eteni kakkoseksi. Loaded Maria kiri takahevosista parhaiten ja oli kolmas.

”Olen todella onnellinen. Tämä on ollut aivan mahtava reissu omistajien kanssa. Dwayne Zet on ollut helpoin hevonen, jonka olen saanut treeniin. Daniel Redén on tehnyt tämän hevosen kanssa loistavan pohjatyön. Djuset Mats ja Magnus ovat merkinneet paljon minun uralleni. Tämä voitto on suurin, jonka olen saavuttanut”, Berglund sanoi.

Toto75-kierros alkoi Bravo Sabotagen keulavoitolla. Markus B Svedberg ohjasti Ola Samuelssonin valmentaman From Aboven pojan ykköseksi ajalla 13,4a/1640m. Bravo Sabotage oli suursuosikki, peliprosentti oli 50.

Kakkoskohde oli 15 hevosen volttilähtö. Martin Malmqvistin ajama Ego Sisu kiersi takamatkalta ykköseksi ajalla 16,2/2160m. Emma E Johansson on voittajan valmentaja.

Jim Oscarssonin valmentama Mamaneedshismoney sai kolmannessa kohteessa prässiä johtopaikalla pariin otteeseen. Kevin Oscarssonin ajama 3-vuotias ruuna kesti kaiken ja paineli ykköseksi. Suosikki Lampard oli vaisu ja putosi takajoukkoihin.

Neloskohteessa saatiin jättiyllätys, kun Markus Niklassonin Ninja Zon vei voiton. Suosikki I Can Steel laukkasi lähtökiihdytyksessä. Se kiersi vielä kärkeen, mutta Ninja Zon pinnisti niukasti ohi.

Kim Erikssonin ajama ja keulapaikalla juossut Betting Pacer näytti voittajalta vitoskohteessa. Conrad Lugauer loihti Devs Daffodilin hurjaan loppuvetoon, joka toi lopulta voiton. Betting Pacer oli kakkonen. Lugauer tuli loppusuoralla sisäänpäin ja häiritsi sisäpuolella ravanneita, mutta tuomaristo hyväksyi juoksun.

Kuudes 75-lähtö sujui Hattusan ja Ulf Ohlssonin komennossa. Ulf Stenströmerin valmennettava vastasi keulasta tarpeen mukaan ja voitti ajalla 16,2/2140m. Mika Forssin ajama ja Magnus Dahlénin valmentama Aurora Show kiri vahvasti kakkoseksi. Lähtökiihdytyksessä ratkesi paljon, kun osallistujista noin puolet laukkasi.

Multijackpot75-kierroksen vaihto nousi 15 miljoonaan euroon, vaikka pelien jättämisessä oli ongelmia. 7 oikein tuloksella sai 296 628 euroa. Suomesta löytyi kolme täysosumaa, joilla alavoittoineen sai yli 310 000 euroa.