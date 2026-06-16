E3-karsinnoista miljoonan kruunun finaaleihin

Tammojen karsinnat käynnistyivät Mattias Djusen hevosten voitoilla. Magnus A Djuse ajoi ensimmäisessä ranskalaisen Najade Quesnoyn (Enino du Pommereux) johtopaikalta voittoon. Dion Tesselaarin valmentama Rosie Bros (Maharajah) vei toisen finaalipaikan."Najade Quesnoy teki oikein lupaavan koelähdön, mutta starteissa se ei ole ollut ihan odotustenmukainen. Teimme pieniä muutoksia, ja tänään tamma oli selvästi parempi", Magnus A Djuse sanoi voittajahaastattelussa.Fusion Blaze (Southwind Frank) toi Djuselle voiton toisessa karsinnassa, Elisa Korhonen hoitaa ja Magnus A Djuse ajoi. Jasmine Isingin valmentama Ismenis (Calgary Games) oli toinen finalisti.Roger Walmannin Mezzanine (Gimpanzee) paineli kolmannen karsinnan parhaaksi Rikard N Skoglundin ajamana juostuaan loppumatkan johtavan rinnalla. Calgary Flames (Calgary Games) oli kakkonen.Victor Lyckin Briljant Töll (Day Or Night In) pujotteli neljännen karsinnan ykköseksi Skoglundin ajamana. Daniel Wäjerstenin Morning Rain (Face Time Bourbon) oli kakkonen.Paul Hagoortin Västerbo Sparkly (Django Riff) piti niukasti ykköseksi viimeisessä karsinnassa ennen kovaa kirinyttä Thai Medinaa (Face Time Bourbon). Aperfectsavior (Readly Express) ja Diamond In Pj's (Father Patrick) menivät parhaina kolmosina finaaliin. Hannu-Pekka Korven Magnolia ja Miss White Gold joutuivat jäämään karsinnoista pois.Joakim Elfvingin City Slicker (King City) eteni ensimmäisen orien/ruunien karsinnan voittoon Claes Sjöströmin ajamana johtavan rinnalta. Ville Karhulahden Tennessee H.C. (Django Riff) oli kakkonen johtavan takaa ja meni finaaliin, Magnus A Djuse ajoi. Marko Kreivin kasvattama Pure Games (Calgary Games) sijoittui neljänneksi."Tänään City Slicker sai tehdä sellaista, mitä se ei ole aiemmin tehnyt, juosta johtavan rinnalla. Sen homman hevonen selvitti hyvin. Olen tosi tyytyväinen hevoseen, se on ollut lahjakkuus alusta alkaen", Joakim Elfving sanoi.Hagoortin Reagan Boko (Chelsea Boko) oli vahvin toisessa karsinnassa. Eric Martinssonin valmentama Steady Spender (Readly Express) hävisi puolimittaa. Suursuosikki Time The Hill (Face Time Bourbon) väsyi pahoin.Claes Sjöströmin ajama ja valmentama Neutron Star (Gimpanzee) vei johtopaikalta kolmannen karsinnan. Anders Zackrissonin Zickenzackezack (Maharajah) seurasi sisäratajuoksun jälkeen kakkoseksi.Björn Goopin valmentama Grosbois (Maharajah) voitti johtopaikalta neljännen karsinnan Per Linderothin ajamana. Intro (Readly Express) kiri kakkoseksi. Puhetta aiheutti se, kun Grosbois pukkasi loppukaarteessa Intron hetkeksi kolmannelle radalle. Linderoth sai 5000 kruunun sakon kanssakilpailijan häirinnästä, mutta vältti hylkäyksen.Jörgen S Eriksson ajoi Conrads Emilin (In Range) keulaan viimeisessä karsinnassa ja siitä helppoon voittoon. Thomas Bosin valmentama Raidhour Newport (Kadabra) seurasi kakkoseksi. In The Wind Car (Captain Corey) ja Mister Nabab (Mister JP) menivät parhaina kolmosina finaaliin.Finaalit juostaan Bergsåkerissa miljoonan kruunun ykkösillä lauantaina 27. kesäkuuta. Finaalien lähtöradat valittiin karsintojen jälkeen.E3-finaali, orit/ruunat2140m1) City Slicker (Joakim Elfving)2) Neutron Star (Claes Sjöström)3) Reagan Boko (Paul Hagoort)4) Conrads Emil (Jörgen S Eriksson)5) Grosbois (Björn Goop)6) Raidhour Newport (Thomas Bos)7) Tennessee H.C. (Ville Karhulahti)8) In The Wind Gar (Paul Hagoort)9) Zicken Zacke Zack (Anders Zackrisson)10) Intro (Björn Röcklinger)11) Steady Spender (Eric Martinsson)12) Mister Nabab (Daniel Wäjersten)E3-finaali, tammat2140m1) Briljant Töll (Viktor Lyck)2) Mezzanine (Roger Walmann)3) Najade Quesnoy (Mattias Djuse)4) Fusion Blaze (Mattias Djuse)5) Västerbo Sparkly (Paul Hagoort)6) Thai Medina (Björn Goop)7) Rosie Bros (Dion Tesselaar)8) Aperfectsavior (Joakim Elfving)9) Ismenis (Jasmine Ising)10) Morning Rain (Daniel Wäjersten)11) Calgary Flames (Daniel Wäjersten)12) Diamond In Pj’s (Fredrik Wallin).Magnolia ja Miss White Gold jäivät pois E3-karsinnoista – "Kyllä harmittaa"