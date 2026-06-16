valmentaja Mattias Djuse
Mattias Djusen tammat voittivat kaksi karsintalähtöä. Kuva: Jarno Unkuri
Ulkomaat

E3-karsinnoista miljoonan kruunun finaaleihin

Örebrossa ajettiin maanantai-iltana E3-karsintalähdöt, viisi tammoille ja viisi oreille/ruunille.
Julkaistu
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E3-karsinnat
Örebro
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