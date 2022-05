Ecurie D teki koelähtöajan 11,1 viileässä ja sateisessa Meadowlandsissa

Torstain aurinkoinen sää ja yli +20 asteen lämpö muuttuivat perjantaina alle +15 asteiseksi sadekeliksi. Silti myös 3-vuotias Fast As The Wind (Cantab Hall) meni kovan koelähtöajan 10,4.

Dexter Dunn ajoi Tony Alagnan valmentamaa oria. Voittomarginaali oli hevosen mitta ennen tallikaveria Slay (Chapter Seven). Marcus Melanderin Joviality S (Chapter Seven) jätti kilpasiskot viiden mitan päähän ohjissaan Brian Sears.

Joviality ansaitsi 2-vuotiaana lähes 900 000 dollaria ja voitti Goldsmith Maidin ja tammojen Breeders Crownin.

Åke Svanstedtin 6-vuotias Ecurie D (Infinitif) vetäisi kolmen hevosen kokeessa viimeisen neljänneksen 06,6-kyytiä ja jätti 4-vuotiaan tallikaveri Incommunicadon (Chapter Seven) kahden ja puolen mitan päähän. Amerikassa Ecurie D:n omistajayhtiöt ovat Marko Kreivi Stables Inc, Suleyman Yuksel Stables inc ja Åke Svanstedt Inc.

Kreivin yhtiön omistama 3-vuotias Pure Countess (Chapter Seven) oli kokeensa kakkonen ajalla 12,1. Unique Kemp (Trixton) oli kuudes ajalla 14,3.

Meadowlandsin ilta sisältää tänään neljä 3-vuotiaiden 30 000 dollarin New Jersey Sire Stakes-lähtöä oriille/ruunille ja kaksi tammoille. Vanhemmat tammat juoksevat kahdessa Miss Versatilityssä yhtä suurista palkinnoista.

Kolmivuotiaista kiinnostavin on tietysti yli miljoonan ansainnut tamma Venerable (Walner), jota valmentaa Nifty Norman. Venerable meni viikko sitten kokeessa 11,6. Sitä vastassa on molemmat kevään starttinsa voittanut Yanaba (Trixton), joka kaksi viikkoa sitten ravasi voittotuloksen 10,5.

Miss Versatilityissä Normanin tallin Bella Bellini kohtaa Weslynn Questin ja tänä vuonna 09,5-ajalla jo voittaneen Next Level Stuffin. Hambo-voittaja Atlantalla on vastassaan When Dovescry ja PL Notsonice.