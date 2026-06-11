Ekonomi Anna Romboli on nimitetty peliyhtiö ATG-konsernin johtoon, aloittaa joulukuussa 2026

ATG julkaisi torstaiaamuna tiedotteen, jossa kerrottiin, että uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Anna Romboli, 52. Hän tulee kilpailijayhtiö Svensk Spelistä, jossa on työskennellyt Svensk Spel Tur -yksikön toimialajohtajana vuodesta 2019.Aiemmin Romboli on ollut johtotehtävissä pelikehittäjäfirmassa NetEnt sekä innovaatio- ja suunnitteluyritys VeryDayssä. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus pelialalta liiketoiminnasta digitalisaation, brändien ja asiakaskokemuksen kehittäjänä.“Annalla on pitkä kokemus pelialalta, ja hän on osoittautunut kyvykkääksi johtamaan sekä yritysten toimintaa että henkilöstöä. Hän on onnistunut johtajana yhdistämään liiketoimintaosaamisen ja sitoutumisen asiakaslähtöisyyteen. Hallitus on erittäin iloinen, että hän halusi lähteä toimitusjohtajan tehtävään”, ATG:n hallituksen puheenjohtaja Peter Norman sanoi tiedotteessa.“Olen valtavan iloinen ja ylpeä saamastani luottamuksesta päästä johtamaan ATG:tä. Yhtiöllä on vahva historia, paljon sitoutuneita työntekijöitä ja erityinen merkitys Ruotsin hevosurheilulle. Odotan innolla pääseväni henkilöstön kanssa kehittämään tuotteitamme yli 1,4 miljoonaiselle asiakaskunnalle ja rakentamaan uutta ATG:n ainutlaatuisen roolin perustalta”, Anna Romboli korosti.Omistajayhdistys ST asetti maaliskuussa toimitusjohtajansa Peter Forsbergin hoitamaan myös ATG:n toimitusjohtajan tehtäviä. Hän jatkaa joulukuulle.ATG:n tiedotteeseen tästä.