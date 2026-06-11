Anna Romboli ATG:n toimitusjohtaja
Anna Romboli.Kuva: ATG
Ulkomaat

Ekonomi Anna Romboli on nimitetty peliyhtiö ATG-konsernin johtoon, aloittaa joulukuussa 2026

Romboli on Svensk Spel Turilla vastannut tunnetuista brändeistä kuten Lotto, Keno ja Triss.
Julkaistu
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ATG
Anna Romboli
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