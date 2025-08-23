EL Narnia mukana miljoonan kruunun E3-finaalissa – "Jos keulaan päästään, siitä ajetaan"

Lyhyen matkan E3-finaalien voittajat palkitaan miljoonalla kruunulla lauantaina Örebrossa. Finaalien lisäksi ajetaan kahdet orien/ruunien ja tammojen E3 Chansen -lähdöt, joiden ykköset ovat 250 000 kruunua.\r\n\r.Hannu-Pekka Korven EL Narnia starttaa tammojen E3-finaalissa kolmosradalta. EMP-Invest Oy:n kasvattama ja Matka Narniaan -tallin omistama EL Titanin tytär kilpaili viimeksi Tammakriterium-finaalissa ja oli kolmas. Mika Forss ajaa Örebrossa..Terästallit Oy:n ja Garde Hästar AB:n Bonsse Garde (Makethemark) ja Marko Kreivin Pure Stella (Readly Express) ovat radoilla 6 ja 10..”Tammakriteriumissa tuli taktiikkajuoksu, ja loppu tultiin tosi kovaa. EL Narnia juoksi niin kovaa kuin pääsi, mutta sillä ei ollut samanlaista nopeutta kuin edellä olleilla. Esitys oli kuitenkin hyvä. Karsintavoitto tuli johtopaikalta. Jos keulaan päästään, siitä ajetaan. Ainoa asia, mikä huolettaa, on ensimmäinen laivamatka. Toivon, että pystyisimme olemaan kolmen parhaan joukossa”, Korpi sanoo..Nightlife In (Day Or Night In) otti kakkossijan täyden matkan E3-finaalissa kesäkuussa. Se hakee nyt oriiden/ruunien lyhyen matkan finaalissa voittoa ysiradalta. Eol (Walner), Ghirardelli (Googoo Gaagaa) ja Zarex (Readly Express) ovat tiukkoja vastustajia. Terhi Niemen omistama ja Katja Melkon valmentama Urano Unico (Orlando Vici) sai hyvän kakkosradan..Jouni Hillbomilla on hevonen kummassakin tammojen E3 Chansenissa. Grove’s Maple Poof (Brad de Veluwe) on ensimmäisessä, ja toisessa on Molly Jo Poof (Makethemark), joka saa vastaansa myös suomalaistamman. Panu Ahosen Digital Last (Super Photo Kosmos) sai kasiradan, Jorma Kontio ajaa.