EL Narnia rattaillaan Hannu Torvinen
EL Narnia hallitsi toista Tammakriteriumin karsintaa keulapaikalla varmoin ottein.Kuva: Maisa Hyttinen
Ulkomaat

EL Narnia mukana miljoonan kruunun E3-finaalissa – "Jos keulaan päästään, siitä ajetaan"

Hannu-Pekka Korvella riittää jännättävää lauantaina Ruotsin puolellakin.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Örebro
E3
Hannu-Pekka Korpi
EL Narnia

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi