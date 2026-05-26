Elitauktion alkaa Solvallassa perjantain ravien jälkeen

Varsoja esitellään alkaen klo 10 paikallista aikaa. Nettiin saa tehdä tarjouksia perjantaiaamusta alkaen Menhammar Online Sales alustalla. Myynti alkaa Kongressen-ravintolassa klo 18.15 eli 19.15 Suomen aikaa.Tarjolla on 125 varsaa. joista tiistaina oli jäänyt pois 6. Isäoreja on yhteensä 41. Eniten myytäviä, 15, on Calgary Gamesista. Sen isällä Readly Expressillä on 11 myyynnissä varsaa ja Tactical Landingilla yhtä monta. Menhammarin mestari Maharajahista on 9 varsaa ja Elitloppettiin osallistuvasta Idao de Tillardista 5.Propulsion on edustettuna kahdella varsalla, joista toinen on Jonna Irrin n:o 123 Layla. Tetrick Wanian ensimmäistä ikäluokkaa edustaa 91 Tough Monika Boko. Holm Hästgården myy orin 32 That’s So Lucky (Readly Express) ja Journey Hästar orin 80 Phoenix Journey (Green Manalishi). Markku Niemisen Brodda Stuterille myymän Tammakriterium-kakkosen Dazen varsa Dame Brodda (Hohneck) on tarjolla numerolla 64.Emätammoissa on 22 kruunumiljonääriä. Rikkain on 8,3 miljoonaa kruunua ansainnut Tamla Celeber (Cantab Hall), jonka poika Perfect Valentine (Hohneck) myydään numerolla 31. Emistä 21 ovat varsoneet yhteensä 27 miljonääriä. Yksi niistä on suomalaisille tuttu Astrid Wibb (Viking Kronos), jonka poika on Kurri Jari Boko (Make It Happen) on ansainnut yli 2,7 miljoonaa kruunua. Kurri Jarin sisko Tampa Boko (Father Patrick) on myyntinumero 41.Menhammarin OnlineSalesin Elitauktion-sivustolle tästä.Huutokauppaluetteloon tästä.