Elitauktionin myyntivarsat julkaistiin, suomalaisilta mukana 5 varsaa

Elitloppetin yhteydessä pidettävä ASVT:n Elitauktion palaa Scandic Infra City-hotelliin Upplands Väsbyssä. Varsat ovat siellä nähtävinä koko päivän.

Ostaminen tapahtuu netissä, joten hintoja korotetaan myös paikanpäällä näyttöä tai näppäimistöä näpyttelemällä, eikä perinteisin kädennostoin.

Varsoja ilmoitettiin yli 150, ja niistä on nyt valittu 100, jotka pääsivät myyntilistalle. Claes Freidenvall oli laskenut Sulkysportin juttuun eri oriiden jälkeläismäärät. Eniten myytäviä, 9 varsaa, on Face Time Bourbonista. Googoo Gaagaa on 8 varsan isä.

Maharajah, Nuncio, Raja Mirchi, Readly Express ja Trixton ovat edustettuina 5 varsan voimin. Yhteensä 21 oriilla on 2 tai useampia jälkeläisiä myynnissä, yhden varsan isiä on 17 oria. Niihin kuuluvat Muscle Hill, Ready Cash ja Walner.

Suomalaiskasvattajilta on 5 myyntivarsaa. Classic Equine Ab:lla niitä on kaksi: 49 ori Fortissimo (Brillantissime) ja 56 tamma Querville Girl (Trixton). Holm Hästgården Ab myy numerolla 39 oriin Ironic Man (Readly Express). Journey Hästar Ab:lta on mukana 84 ori Lexus Journey (Tactical Landing).

International Hacienda Oy ja Juha Saarijärvi saivat Elitauktioniin Royalty For Lifen ja 12,1-aikaisen jenkkitamma Muscle Magicin (Muscle Mass) pojan Broker Artist numerolla 8. Tapani Raunio valaisee varsojen valintaa.

”Tällaisella konseptilla mennään: Kun varsa on ilmoitettu, järjestäjä tutkii suvun. Jos suku miellyttää, seuraavaksi ASVT:n edustaja tulee tarkistamaan varsan. On ostajien edun mukaista, että vain virheettömät varsat pääsevät mukaan huutokauppaan. Ja toki myös sen vuoksi, että mukaan otetaan vain rajattu määrä varsoja, kaikki eivät pääse mukaan. Kun varsa oli hyväksytty, meni muutama päivä, ja meille kerrottiin, millä numerolla Broker Artist myydään.”

”Saimme numeron kahdeksan. Ennen meidän varsaa myydään Face Time Bourbonin jälkeläinen. Se voi olla ihan hyvä juttu, että tunnelma on jo noussut siinä kohtaa.”

”Kävimme Saarijärven Juhan kanssa katsomassa kaikki meidän Ruotsin varsat. Ne olivat hienossa kunnossa. Broker Artistia oli aloitettu valmistella huutokauppaan. Se oli otettu pois isosta ryhmästä, ja pidetään yöt sisällä. Se saa rasvaisempaa ruokaa, jotta karva vaihtuu. Kengät laitetaan jalkaan. Valmistautuminen alkaa pari kuukautta ennen huutokauppaa. Varsaa yritetään lihottaa, ja fiksataan pieniä asioita. Toivotaan, että varsa on areenalla mahdollisimman pyöreä ja kiiltävä."

"Hommaan satsataan, jotta varsa on näyttelykunnossa. Enää ei toimi, että varsa lassotaan laitumelta aamupäivällä ja viedään sitten huutokauppaan. Kotona opetellaan myös juoksuttaminen. Varsan pitää toimia huutokauppapaikalla, kun sitä esitellään käynnissä ja ravissa. Näin tehdään huippusiittoloissa.”

”Valmistautumatta ei huutokauppaan kannata mennä. Nyt varsat vielä röntgenkuvataan ja niistä tehdään juoksuvideot. Valmentajat käyvät ahkerasti katsomassa myytäviä varsoja jo siittoloissa.”

”Tänään tiistaina käytiin tarkastamassa meidän kaksi muuta varsaa. Ne on ilmoitettu Yearling Sales -huutokauppaan. Meidän varsat ovat Hyllstoftan siittolassa, siellä asuu kaikkiaan 100 tammaa ja 75 varsaa.”

