Elitloppet - 2. karsinta: Mister F Daag tuli maalisuoraa kuin myrsky ja mylväys

Yleisöäänestyksellä Elitloppetiin päässyt Conrad Lugauerin Night Brodde osoitti olevansa karsintapaikan arvoinen syöksymällä johtoon. Åke Svanstedt otti Who’s Wholla paikan toisen radan ensimmäisenä.

Erik Adielsson lähti Hail Maryllä eteenpäin toisesta ulkoparista takasuoralla, ja varjona sitä seurasivat Mister F Daag ja Vivid Wise As. Loppusuoralla Mister F Daag tuli voittoon Hail Maryn ohi.

Vivid Wise As ehti kolmanneksi, kun Reijo Liljendahlin Admiral As hyppäsi laukalle kesken kirinsä. Night Brodde lunasti finaalipaikan neljäntenä. Mister F Daag sai myös tuloksen 09,1a. Hail Mary meni 09,3a ja Vivid Wise As 09,4a. Night Brodden tulos oli 09,7a.

“Meitä huoletti koko viikon, miten tämä lähtö ajetaan, koska hevosemme ei ole nopea alussa. Hail Maryn selkä oli meille mainio paikka. Valmentaja sanoi, ettei Mister F Daag tuntunut erikoisen hyvältä lämmityksessä, mutta se on loistava kilpailija, vastaa aina, kun siltä pyytää lisää vauhtia”, kuski Robin Bakker kertoi voittoseremonioissa.