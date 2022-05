Elitloppet 2022: Örjanin valinta

Kihlström voitti Daniel Redénin valmentamalla Don Fanucci Zetillä Elitloppetin vuosi sitten, ja valinta ei tullut yllätyksenä. Reijo Liljendahlin Admiral As ja Pasi Aikion Who’s Who ovat muut Elitloppet-hevoset, joita Kihlström on ajanut.

”Olen tehnyt päätöksen, että ajan Don Fanucci Zetillä. Se on fantastinen hevonen, eikä tummia pilviä ole taivaalla”, sanoi Kihlström ja jätti pienen varauksen ”jos lauantaina Gävlessä starttaava Brambling tekee hurjan esityksen.