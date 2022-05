Elitloppet 2022: Who’s Who sisään – Back Of The Neck ulos

Who’s Who voitti viikko sitten Paralympiatravetin finaalin. Se tiesi kutsua Elitloppetiin. 4-vuotiaana Who’s Who voitti Svenskt Travderbyn ja 5-vuotiaana Jubileumspokalenin. Who’s Who ravasi viime vuonna kaksi miljoonan kruunun voittoa Norrbottens Stora Prisin Bodenissa ja Hugo Åbergs Memorialin Jägersrossa. Hugo Åbergs on ainoa mailin kilpailu, jonka Who’s Who on juossut. Toivottavasti niitä tulee Solvallassa kaksi lisää.

”Who’s Who osoitti viime vuonna Hugo Åbergs Memorialissa myös kovaa lähtönopeutta. Elitloppetiin se tulee Paralympiatravetin helpon voiton jälkeen. Nyt näemme hevosen ensimmäisen kerran Elitloppetissa”, Solvallan urheilujohtaja Anders Malmrot iloitsi tiedotteessa.

Huonoja uutisia tuli USA:n puolelta. Back Of The Neck juoksi koelähdön lauantaina. Se ravasi kakkoseksi ajalla 11,2. Malmrot ja Svanstedt olivat puhelinyhteydessä Back Of The Neckin koelähdön jälkeen lauantai-iltana. ”Åke mielestä hevonen tuntui hyvältä, mutta kun pitää ajaa loppu kovempaa, oikeaa puristusta ei löytynyt. Se ei ole kunnossa. Åken päätös oli, ettei hevonen tule Elitloppetiin”, Malmrot sanoi TV4:n lähetyksessä.

Elitloppet 2022 – kutsutut hevoset:

Don Fanucci Zet (Ruotsi)

Etonnant (Ranska)

Vivid Wise As (Italia)

Back Of The Neck (USA) ei osallistu

Extreme (Tanska)

Perfetto (Kanada)

Vernissage Grif (Italia)

Önas Prince (Ruotsi)

Cokstile (Italia)

Admiral As (Ruotsi)

Snowstorm Hanover (Ruotsi)

Who’s Who (Ruotsi)