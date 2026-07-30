Jättikauppa Ruotsissa: Elitloppet-kakkonen puoliksi Menhammar Stuterin omistukseen

Dream Mine on tehnyt loistavan kilpailu-uran Jörgen Westholmin valmennuksesta. 3-vuotiaana se voitti Breeders' Crownin ja E3:n. Viime vuonna tulivat ykköset Derbystä ja UET Grand Prixistä. Tänä keväänä Maharajahin poika sijoittui kakkoseksi Elitloppetissa ja juoksi Allegiantin voittamassa kilpailussa huippuajan 07,3a.Christer Nordin ja Jörgen Westholm ovat Dream Minen kasvattajat ja omistajat. He myivät puolikkaan Menhammar Stuterille. Kauppahintaa voidaan vain arvailla. Dream Minen ura jatkuu Stall Segerhuvan klassisissa vihreissä ajoväreissä."Meille ja Dream Minelle tämä on fantastisen hieno ratkaisu. Ei ole ketään toista, joka voisi kilpailla Menhammarin kanssa, olen äärettömän vaikuttunut sen organisaatiosta. Dream Mine ei olisi voinut saada parempaa paikkaa", Christer Nordin sanoi Menhammarin lehdistötiedotteessa."Tämä tuntuu todella hyvältä. Dream Minen isä on Menhammarin oma siitosjättiläinen Maharajah, sen emä Your Dreamgirl on From Abovesta, joka on Margareta Wallenius-Klebergin yksi suurista suosikkihevosista. Dream Mine oli meillä ja teimme testejä jokin aika sitten, ja kaikki toimi oikein hyvin, se on täysin samaa luokkaa kuin isä-Maharajah", Menhammarin siittolajohtaja Johan Hellander sanoi.Dream Mine on juossut 20 starttia ja voittanut 13 kertaa. Viime vuonna se ravasi 9 179 500 kruunua ja oli Euroopan voitokkain 4-vuotias. Sen voittosumma on 14 241 000 kruunua.Jörgen Westholm kertoi alkuviikolla, että Dream Mine kilpailee seuraavan kerran Jämtlands Stora Prisissä Östersundissa lauantaina 8. elokuuta. Sen jälkeen on vuorossa valmistautuminen Margaret Wallenius-Klebergs Pokaliin, joka ajetaan Solvallassa keskiviikkona 19. elokuuta. Dream Mine esitetään orinäyttelyssä syksyllä. Westholmin mukaan tulevan talven suuri tähtäin on Prix d'Amérique tammikuussa.Menhammar StuteriDream Mine, Svensk Travsport.Dream Mine on poikkeusyksilö – "Mitä kaikkea meillä onkaan edessä".Dream Mine on Vuoden hevonen Ruotsissa, Petri Salmelan Kobra Brick on Vuoden 3-vuotias