Vuoden hevonen Ruotsissa
Dream Mine ja Jörgen Westholm.Kuva: Heidi Jääskeläinen
Ulkomaat

Jättikauppa Ruotsissa: Elitloppet-kakkonen puoliksi Menhammar Stuterin omistukseen

Derbyn ja UET Grand Prixin voittaja Dream Mine on siirtynyt puoliksi Menhammar Stuterin omistukseen.
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Dream Mine
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