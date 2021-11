Elitloppet-sankari palasi voittajaksi

Juoksunkulku oli todella merkillinen, vaikka mukana oli kovia 5-vuotiaita. Click Bait sai hölkätä avauskierroksen 18,0-vauhtia. Örjan Kihlström ajoi Don Fanucci Zetin johtohevosen rinnalle kierroksen juoksun jälkeen. Toinen kierros tultiin 10,5-vauhtia, ja päätöspuolikas peräti 08-kyytiä. Don Fanucci Zet pinkoi helposti 100 000 kruunun voittoon ajalla 13,7a/2140m. Iceland Radio kiri kakkoseksi ohi Click Baitin.

”Vähän osallistujia ja hiljaa ajettiin, Don Fanucci Zet tuntui oikein hyvältä, se on miellyttävä hevonen, kuuliainen ja rentoutunut, ehkä joskus liiaksikin, ja kuski joutuu vähän muistuttelemaan sitä. Tänään se oli hyvin menossa koko ajan”, Kihlström sanoi.

”Lämmitykseen on ollut lainkaan tyytyväinen, mutta vika vinouteen selvisi. Kuolain oli jumissa. Lähtö oli erikoinen, mutta kovaa tultiin loppuun. Valmennamme Don Fanuccia kotona mahdollisimman pitkään, sitten menemme Belgiaan Liegeen, jossa on uusi valmennuspaikkani”, Redén kertoi. Valmentaja on aiemmin todennut, että Ranskan kilpailut saattavat olla mahdollisia.

Åsa Möttösen kasvattama Cheval Mon Ami voitti johtopaikan 2640 metrin volttilähdön. Valmentaja Oskar J Andersson ajoi ykkösen ajalla 17,5.

Petri Salmelan Zinco Jet palasi voittokunnossa tauolta. Ulf Ohlsson ohjasti Wishing Stonen pojan ykköseksi ajalla 14,4a/2140m.

Onkel Investin 3-vuotias Whispering Hills oli johtopaikalta omaa luokkaansa maanantaina Färjestadissa. Björn Goop ajoi Muscle Hillin ja Pine Judien tyttären voittoon ajalla 16,0a/2140m. Iina Aho ohjasti Conrad Lugauerin Restless Heartin ykköseksi montélähdössä. Voitto oli Ahon 23. tällä kaudella.