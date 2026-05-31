Elitloppet-sunnuntai: Popeye Tooma kiri komeaan voittoon SE-ajalla – "Erityisen hienoa on voittaa juuri tänä päivänä"

Daniel Wäjerstenin Diablo huolehti 2640 metrin ryhmän matkavauhdista. Santtu Raitala tarjosi Popeye Toomalle juoksun toisessa ulkona. Valjakko lähti kiriin, kun käännyttiin viimeistä kertaa takasuoralle. Popeya Tooma eteni 100 000 kruunun voittoon ajalla 11,7a/2640, joka on SE-tulos. Antti Ojanperän valmentama Greensboro Zet lähti takaa kiriin 1100 jäljellä. Se eteni Iikka Nurmoksen ajamana vahvasti viidenneksi."Paikalla on monta iloista omistajaa Kippari-Kalle tallista. Solvallassa on aina mukava voittaa, ja erityisen hienoa on voittaa Elitloppet-päivänä. Popeye Tooma on todella hyvä hevonen. Tiesin, että emme pysty haastamaan Diabloa alussa, mutta saimme hyvän juoksun Flying Finnin takana. Hevonen tuntui hyvältä ja oli helppoa kääntää se kiriin kolmannelle", Santtu Raitala sanoi voittajahaastattelussa."Odotin hyvää suoritusta, ja Santtu ajoi hienosti. Aloitimme Popeyalla helpommista lähdöistä, ja hevonen on mennyt koko ajan eteenpäin. Voittaa täällä on jotain todella suurta", Matias Salo sanoi.Elitloppet-sunnuntai käynnistyi 640 metrin Speedrace-karsinnoilla. Carl Johan Jepsonin ajama Beartime pystyi pitämään sisäradalta keulapaikan ja pinkoi ensimmäisen karsinnan voittoon. Åke Lindblomin Chapuy kiri toisen karsinnan ykköseksi ja finaaliin. Chapuy voitti Speedracen 2025. Svante Ericssonin Phoenix Photo eteni kolmannen karsinnan parhaaksi, kun kilpakumppanit laukkasivat.Helena Edlundin valmentama Beartime sai kolmosradan finaaliin. Se jyräsi 100 000 kruunun voittoon Carl Johan Jepsonin ajamana ajalla 05,4a/640. Keulassa juossut Chapuy ja sen takana ollut Phoenix Photo laukkasivat."Beartime tuntui fantastisen hyvältä, se meni ilman kenkiä ja kokolapuilla. Finaalissa saimme ulkoradan, eikä keulaan ollut asiaa, mutta kaikki ratkesi helposti. Beartime on monipuolinen hevonen, se menee 640 metriä, kuten nyt nähtiin, mutta myös kolme kilometriä", Carl Johan Jepson sanoi voittajahaastattelussa.Montéelitenin voittaja palkittiin 300 000 kruunulla. Voitto jäi Ruotsiin. Emilia Leo täräytti Steady Victoryn ulkoradalta keulaan, avauspuolikas oli hurja 06,8-vauhtinen. Conrad Lugauerin valmentama Steady Victory piti paikkansa maaliin saakka ja voitti ajalla 09,6a/1640, joka on kilpailuennätys. Lightning Stride ei startannut huonojen veriarvojen vuoksi."Tämä on iso lähtö meille montératsastajilla ja tosi kova juttu voittaa. Steady Victory lähti kovaa, ja taktiikka tuli siinä, keulasta ajettiin", Emilia Leo sanoi.Jani Peräsalo edusti Suomea Amatöreliten-lähdössä. Hän tarjosi tarkan juoksun Cocktail Broddalle, joka kiri kolmannesta sisältä neljänneksi. Niclas Benzonin ajama Dencos T.D. paineli keulasta ykköseksi. Veikko Haapakankaan valmentama Riff Kronoksen poika sai 100 000 kruunua ajalla 11,3a. Haapakankaan hieno viikonvaihde sai jatkoa, perjantaina tuli Lilla Harpersin voitto Deadly Mapilla."Dencos T.D. on meidän kasvattimme. On iso asia voittaa juuri tänä Elitloppet-päivänä. Dencos T.D. ruunattiin, ja se on mennyt hyvin. Tähtäämme varmaan kesällä Sprintermästaren-kisaan", Veikko Haapakangas kertoi."Juoksu meni oikein mukavasti. Viimeisessä kaarteessa vähän luulottelin, että Cocktail Brodda voisi olla korkealla, mutta hyvä nelossija, olen tyytyväinen. Tämä on mahtava kokemus, katsomosta kuului kannustusta, tämän muistaa aina", Jani Peräsalo kertoi TotoTV:n haastattelussa.