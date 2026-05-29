Elitloppet-viikonloppu käyntiin perjantaina, Elina Leinonen innoissaan ajotehtävästä

Suomalaisilla kävi tuuri rata-arvonnassa. Elina Leinosen ajama Verduzzo starttaa ykkösradalta ja Kaj Widellin luotsaama One Lady Boko kolmoselta 1640 metrin matkalle..”Ihan mahtavat fiilikset on päästä ajamaan Elitloppet-viikonloppuna. Verduzzo on minulle tosi tärkeä hevonen. Se on mennyt hienosti ja aina vaan kehittyy. Paikka on paras mahdollinen. Se lähtee kovaa ja on valmiiksi sisäradalla. Luulen, ettei tuollaisena viikonloppuna kierrellä takaa, siksi on hyvä, että olemme valmiiksi hyvissä asemissa”, Leinonen kertoo..Elina Leinonen ajoi ensi kertaa Solvallassa helmikuussa, jolloin Verduzzo ja Lukanos toivat kakkossijat..”One Lady Boko on myös tuttu minulle. Hienoa, että se sai hyvän lähtöpaikan. Se on ok vireessä ja oli paljon parempi jo viime startissa. One Lady Boko on vähän omanlaisensa ajettava, mutta Kaj Widell ajoi sillä viimeksi, kun se oli Ruotsissa. Silloin se avasi kovaa.”.”Alun perin ei ollut tarkoitus lähteä Elitloppetiin, mutta tilanne muuttui, kun Verduzzo ilmoitettiin. Nyt jäädään katsomaan myös lauantain ja sunnuntain kisat.”.Onkel Investin Amorcino juoksee enintään 265 000 kruunua voittaneiden lähdössä. Dwight Pieters ajaa ja Maria Törnqvist valmentaa..Perjantai huipentuu 3140 metrin Lilla Harpers -lähtöön, ykköspalkinto on 150 000 kr. Veikko Haapakankaan Deadly Map on yksi suosikeista.