Elitloppetiin 100 päivää – Ensimmäiset kutsut helmikuun 26. päivä – Malmrotilla Elitkampeniin suomalaistoive

Solvalla tiedotti tapahtumasta perjantaina. Toukokuun viimeisenä sunnuntaina juhlitaan myös Elitloppetin 70-vuotista olomassaoloa. Tosin tapahtuma on järjestyksessään jo 71., sillä ensimmäinen Elitloppet ajettiin vuonna 1952. Juhlat ovat koronapandemian vuoksi jääneet pitämättä, ja nyt on juhlan aika.

Tämän vuoden Elitloppetiin voidaan ottaa 27 000 henkilön yleisömäärä. Hurjimpina vuosina Solvallan sunnuntaina on nähty yleisöä reilusti yli 30 000.

”Toivon, että pääsemme pandemiavuosien jälkeen tuohon 27 000 yleisömäärään. Solvallan yleisötiloihin sopii tuo määrä, ja sen määrän me saamme ottaa”, Solvallan urheilujohtaja Anders Malmrot kertoo.

Solvalla tarjoaa kaksi isoa uudistusta tämän vuoden Elitloppetissa. Ensimmäinen on, että ykköspalkinto on nostettu 5 miljoonaan kruunuun.

”Olin Vinceneneissä Prix de France -päivänä. Se oli ensimmäinen reissuni sitten vuoden 2020. Criterium de Vitessessä ehdin käydä, ennen kuin koronapandemia alkoi. Oli jälleen uskomattoman mukavaa keskustella valmentajien kanssa kasvotusten. Keskustelut olivat erittäin positiivisia, ja monet valmentajat ja omistajat puhuivat Elitloppetista ja korotetusta ykköspalkinosta”, Malmrot jatkaa.

”Tavoitteeni on aina ollut saada mahdollisimman kansainvälinen lähtö aikaan ja hevosia, jotka eivät ole koskaan kohdanneet.”

Toinen suuri uutinen on kunniapalkinto, jatkossa kilpaillaan Stig H Johanssons pokal -kiertopalkinnosta.

”Tarkoitus on, että itse Stig H tulee jakamaan palkinnon. Toimitusjohtaja Jörgen Forsbergilla on tämä ajatus Stig H:n pokaalista ollut jo pitkään mielessä. Mikä sopisi paremmin kuin Elitloppet, Stig H on mister Elitloppet.”

Malmrot rakentaa tänä vuonna viidennen Elitloppetinsa. Hän puhui unelma-ammatista, kun valinta Solvallan urheilujohtajaksi toteutui.

”Paljon on ollut opeteltavaa. Omista-ajatuksista on joutunut pitämään kiinni, ei tämä vain ole ruusuilla tanssimista. Mutta Elitloppetin rakentaminen, ja olla mukana osana luomassa sitä, on erinomaisen hieno tehtävä.”

Viime vuonna ensimmäiset Elitloppet-kutsut, rosa biljetter, jaettiin huhtikuun alussa. Tänä vuonna ollaan aikaisemmin liikkeellä. Finlandia Ajon voittaja saa kutsun.

”Tämän vuoden ensimmäiset kutsut jaetaan lauantaina 26. helmikuuta. Työ tämän vuoden Elitloppetiin alkoi heti seuraavana päivänä, kun viime vuoden finaali oli ajettu.”

”Toivon, että saisin joitakin Prix de France -kisan huippuja mukaan. Mutta samalla täytyy todeta, että meillä Ruotsissa todella hyviä, uusia ja nousevia hevosia. Önas Prince on yksi niistä. Suomalaishevonen on tietysti toiveissa. Toivottavasti joku nousee sellaiseksi keväällä.”

Kylmäveristen Elitkampenin ykköspalkinto nousee miljoonaan kruunuun. Luvassa on yksi kaikkien aikojen kovimmista kylmäverilähdöistä. Urheilujohtaja on myös tästä kisasta innoissaan.

”Olisi aivan fantastista, jos Suomesta saisimme Parvelan Retun mukaan”, Malmrot toivoo.