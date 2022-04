Elitloppetin kuudes hevonen tulee Kanadasta

Norjalaisen Dagfin Henriksenin valmentama 7-vuotias Perfetto on valittu Kanadan parhaaksi vanhemmaksi ravuriksi 2020 ja 2021.

Viime kaudella Perfetto meni todella hyvin. Se kilpaili 24 kertaa ja oli kolmen parhaan joukossa 18 startissa. Perfetton yksi kovimmista suorituksista oli Maple Leaf Trotissa. Se kiri vahvasti kolmanneksi, Lindy The Great ja Forbidden Trade olivat edellä. Tällä kaudella Perfetto on voittanut kaksi kertaa ja ollut kolme kertaa kakkosena.

Perfetton ennätys on 09,5 ja voittosumma 713 416 dollaria. Se on kilpaillut 90 kertaa totosijoin 25-14-13.

”Perfetto on erittäin vahva hevonen, ja sillä on hyvä juoksupää. Tämä kutsu tuntuu ihan uskomattomalta ja on ollut unelma meille. Olen ollut Elitloppetissa yhden kerran aikaisemmin, silloin katsojana”, Henriksen kertoi TV12-lähetyksessä.

”Perfetto on aloittanut tämän vuoden kilpailut hienosti ja on erittäin mielenkiintoista nähdä se Solvallassa”, urheilujohtaja Anders Malmrot kertoi tiedotteessa.

Elitloppet 2022 – kutsutut hevoset:

Don Fanucci Zet (Ruotsi)

Etonnant (Ranska)

Vivid Wise As (Italia)

Back Of The Neck (USA)

Extreme (Tanska)

Perfetto (Kanada)