Ravit Belgiassa
Elitloppet-voittaja Go On Boy.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Elitloppetin sankari palasi voittajana, Prix d'Amérique tähtäimessä

Romain Derieuxin Go On Boy juoksi keskiviikkoiltana Monsissa Belgiassa.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Mons
Go On Boy

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi