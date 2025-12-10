Elitloppetin sankari palasi voittajana, Prix d'Amérique tähtäimessä

Go On Boy kilpaili Elitloppet-voiton jälkeen kaksi kertaa. Kesäkuun lopulla tuli kakkossija Prix Rene Ballieressä ja heinäkuussa voitto Prix de Washingtonissa. Sen jälkeen 9-vuotias Passwordin poika on pitänyt taukoa.Romain Derieux halusi hevoselleen helpon aloitusjuoksun ja suuntasi Monsiin. Go On Boy lähti sisäradalta, mutta Derieux ei panostanut alkukiihdytykseen, ja valjakko matkasi alun sisäradalla viimeisenä. Go On Boy lähti etenemään ensimmäisellä takasuoralla. Se meni keulaan kierros jäljellä ja paineli helppoon voittoon ajalla 14,3a/2300, lähdön kokonaispalkintopotti oli 6000 euroa."Olisin voinut kilpailla Go On Boylla sunnuntaina Prix du Bourbonnais -lähdössä, mutta siinä kisassa olisi vaadittu 11-aika. Sen sijaan valitsin tämän helpomman lähdön Belgiassa", Romain Derieux kertoi ennen Monsin kilpailua Paris-Turfin haastattelussa."Jos kaikki sujuu hyvin, niin on tarkoitus kilpailla Prix de Bourgognessa 28. joulukuuta ja hankkia sieltä paikka Prix d'Amériqueen."Go On Boy on kilpaillut kaksi kertaa Suomessa. Se on Kymi Grand Prixin kakkonen vuosilta 2023 ja 2024.Tulokset ja video Monsin juoksusta trotting.be-sivulta