Elitloppetin yleisömäärissä edelleen laskua – kolmena päivänä yhteensä 30 120 kävijää

Lauantaina kilpailuja seurasi paikan päällä 12 427 katsojaa, joka on noin 800 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Sunnuntain ME-juhlaa saapui todistamaan 14 352 katsojaa. Luku on noin 2000 pienempi kuin 2025. Kun myös perjantai lasketaan mukaan, niin kokonaiskävijämäärä oli 30 120, joka on yhdeksän prosenttia pienempi kuin 2025.Elitloppet-sunnuntain yleisömäärä oli 1990- ja 2000-luvuilla suuri. Yli 30 000 katsojaa oli seuraamassa kisoja. Huippuvuosi oli 1995, jolloin Solvallan katsomotiloihin saapui peräti 36 640 henkilöä. Erik Berglöfin Copiad ravasi silloin toisen Elitloppet-voittonsa. Koronavuosien 2020 ja 2021 jälkeen on aina jääty alle 20 000 katsojan. Huippuluokan tv-lähetykset pitävät katsojat kotivastaanottimien ääressä..Sunnuntain T85-pelin vaihto oli 73 868 153 kruunua, vuotta aiemmin T75-vaihto oli 82 579 372 kruunua. Elitloppet-lähtöön pelatut voittaja ja muut pelit nousivat noin miljoonalla kruunulla. Allegiantin kerroin oli 7,82 ennen karsintoja pelattuun Elitloppetin voittajapeliin.