Amatööriohjastajien EM-kisa
Amatööriohjastajien EM-kisa ajettiin Wienissä.Kuva: Fegat
Ulkomaat

EM-kulta Norjaan, Toni Ripatti kuudes – "Epäonnea oli ensimmäisessä lähdössä"

Miesamatööriohjastajien EM-kisa ajettiin sunnuntaina Krieaun radalla Wienissä.
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Toni Ripatti
Amatööriohjastajien EM
Krieau
Vermund Madsen Drolsum
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