EM-kulta Norjaan, Toni Ripatti kuudes – "Epäonnea oli ensimmäisessä lähdössä"

Toni Ripatilla oli ensimmäisessä osalähdössä ajettavana Maharajahin tytär Miss Jhons, mutta sen ravi ei luistanut parhaalla tavalla, laukka tuli ja hylkäys. Maltan Clint Vassallo ajoi Velvet Venuksen (Light Kronos) kirivoittoon ajalla 16,0a/2100.Norjan Vermund Madsen Drolsum ohjasti Mister Lord Venuksen (Lovely Lidob) johtoon toisessa osalähdössä, ja valjakko piti paikkansa maaliin saakka. Ripatti joutui alussa pakittelemaan Madnessin (Brandy dei Fiori) kasiradalta porukan hännille. Ripatti käänsi loppukaarteessa ulkoradoille, ja Madness kiri vahvasti kolmanneksi.Kolmannen osalähdön voitto käytiin pohjoismaisten kuskien kesken. Norjan Vermund Madsen Drolsumin ajama Madrix Venus (Incredible Hulk) kääntyi maalisuoralle johdossa. Tanskan Frederik Olsenin ohjastama Wild Glide (Bold Eagle) tuli rinnalle ja puristi niukasti ykköseksi. Ripatin Bellas Bijou (Timoko) kiri takaa hyvin viidenneksi. Norjan edustaja siirtyi voiton myötä selvään johtoon EM-kisassa.Unkarin Attila Kurucz ajoi Lindsay Venuksen (Light Kronos) johtavan rinnalta voittoon viimeisessä EM-osalähdössä. Belgian Piet van Pollaert ja Vitorio Venus (Celebration XL) pitivät keulasta kakkossijalle. Ripatin Tusk (Kaiser Jamacan) jäi takarivin paikalta porukan hännille ja ennätti yhdeksänneksi. Vermund Madson Drolsum ja Best Fake Smile (Prodigious) pinnistivät kuudenneksi, se sija riitti tuomaan norjalaiselle EM-kullan.Norjan Vermund Madsen Drolsum ajoi voiton ja kakkossijan ja keräsi 40 pistettä. Se toi EM-kultaa selvällä erolla muihin. Saksan Michael Hamann ajoi tasaisen varmasti ja sai hopeaa 34 pisteellä. Unkarin Attila Kurucz voitti yhden lähdön, ja 33 pistettä toi pronssia. Toni Ripatin pistemäärä oli 26, se toi sijan kuusi. Jos avauslähdön Miss Jhons olisi ravannut normaalisti, Ripatti olisi taistellut mitalista."Eka lähdössä oli näiden lähtöjen paras saumani, mutta hevonen oli epäkuntoinen. Sillä oli fläppikengät, ja niistä toinen lähti irti heti lähdössä. Siinä oli varmaan osatotuus, miksi hevonen ei ravannut. Yritin kantaa sitä maaliin, mutta laukka tuli. Treenari sanoi, ettei tamma pysty ravaamaan ilman kenkiä. Harmi, kun lähdöt menivät niin ristiin. Jos tästä olisi saanut hyvän sijoituksen, niin olisimme olleet korkeammalla", Ripatti kertoi."Reissu on muuten ollut oikein mukava. Järjestäjät ovat olleet vieraanvaraisia ja oikein ystävällisiä. Nyt on vielä edessä sunnuntai-illan päätösgaala. Jäämme perheen kanssa tänne muutamaksi päiväksi."Amatööriohjastajien EM 20261 Vemund Madsen Drolsum – Norja – 40 pistettä2 Michael Hamann – Saksa – 343 Attila Kurucz – Unkari – 334 Jean-Claude Gardaz – Sveitsi – 325 Erik van den Bergh – Hollanti – 326 Toni Ripatti – Suomi – 266 Matteo Zaccherini – Italia – 268 Fredrik Olsen – Tanska – 258 Piet van Pollaert – Belgia - 25