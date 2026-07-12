Endurance ravihevonen
Endurance voittaa Meadowlandsissa lauantaina.Kuva: Lisa Photo
Ulkomaat

Endurance ja Apex voittivat Stanley Dancer Memorialit samalla ajalla, tamma Nezuko Kamado S pinkaisi 08,5

Kemppi Stablesin 3-vuotias tamma Carve voitti ennätystuloksella Harrah’s Philadelphiassa.
Julkaistu
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Meadowlands
Endurance
Carve
Apex
Harrah’s Philadelphia
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