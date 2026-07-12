Endurance ja Apex voittivat Stanley Dancer Memorialit samalla ajalla, tamma Nezuko Kamado S pinkaisi 08,5

Meadowlandsissa juostiin lauantai-iltana Hambletonianin esikisan Stanley Dancer Memorialin kaksi divisioonaa, jotka menivät suosikeille. Molemmissa voittoaika oli 09,6 ja juoksunkulut miltei indenttiset; alku ravattiin “rauhallisesti” 11-kyytiä ja maaliin tultiin alle 06-vauhtia.“Australian Ukkosmyrsky, the Thunder from Down Under” Andy McCarthy ajoi Endurancen (Captain Corey) takasuoralla hevosenmitan johtoon. Maalisuoralla Tim Tetrickin It Could Be Worse (Captain Corey) pyrki rinnalle sisäkautta ja Matt Kakaleyn Silverstein (Chapter Seven) ulkopuolelta, mutta eroa jäi puoli mittaa.Endurancella on 10 voittoa uran 13 startista ja 848 799 dollarin ansiot. Tämän vuoden 5 kisaa ovat tuottaneet 4 voittoa ja kakkosen Oak Grove Trotting Derbyn finaalista. Orin kasvattajat ovat Steve Stewart ja MAS Breeding (Amerikan tuloksissa Martti Ala-Seppälä). Valmentaja Cristopher Beaverin keräämä kimppa omistaa sen.“Olin vaikuttunut Oak Grove Trotting Derbyn esityksestä, se sai silloin tosi raskaan reissun. Sen jälkeen olemme yrittäneet ajaa säästeliäämmin, mutta joka kerta se on tehnyt hyvän suorituksen. Nyt oli mukana hyviä hevosia. Ori sai tavallaan tehdä oman juoksunsa, vaikka se ei oikeastaan ollut sen mieleinen juoksu”, Beaver kuvaili voittajakehässä.Uuden-Seelannin miehen Dexter Dunnin taktiikka Apexilla (Walner) oli samanlainen. Apex meni kärkeen puolimatkassa ja piti paikkansa puolellatoista hevosenmitalla maaliin asti. Sen ja James MacDonaldin kakkoseksi ajaman tallikaveri American Powerin (Walner) viimeinen neljännes kirjattiin lukemiin 26.0 (04,1).Hunterton Farmin omistaja Steve Stewart on Apexin kasvattaja ja osaomistaja yhdessä Aetos Kronoksesta tutun Jeff Snyderin ja SRF Stablen Lennart Ågrenin kanssa. Marcus Melander valmentaa.“Ori on parantanut menoaan viikko viikolta. Nyt se tuntuu jo oikein hyvävireiseltä, ja odotan seuraavia viikkoja toiveikkaana. Kausi on kuitenkin vasta alussa, enkä halua hioa sitä huippukuntoon liian aikaisin. Olemme mielestäni hyvin aikataulussa, ja luultavasti seuraava kisa on Hambo-karsinta kolmen viikon päästä”, Melander suunnitteli.Melanderin hevosista vauhdikkain voittaja oli 3-vuotias ruotsalainen Nezuko Kamado (Chapter Seven), joka voitti tammojen Del Miller Memorial –divisioonan ajalla 08,5. Scott Zeron ajoi, ja Courant Inc on kasvattaja ja omistaja. Nezuko Kamado on voittanut kaikki vuoden 4 kilpailuaan. Toisen divisioonan paras oli Jailbird Jog (Tactical Landing) ajalla 09,6. Melanderin Creator (Walner) hävisi vajaan mitan ajalla 09,7.Meadowlandsin suurkilpailuiltaan kuului myös 4-vuotiaiden 425 000 dollarin Hambletonian Maturity 1810 metrillä. Sen vei kaulan mitalla Burken tallin ruuna On To Norway (Muscle Massive). Voittoaika oli 08,8. Saman tuloksen sai kakkonen, Melanderin Super Chapter (Chapter Seven).On To Norwaylla on 30 voittoa ja 5 kakkossijaa 40 kilpailusta. Sen voittosumma kohosi yli miljoonaan dollariin.Kemppi Stablesin Noel Daleyn omistajakimpalle liisaama 3-vuotias tamma Carve (Captain Corey) teki ikäluokan rataennätyksen 09,4 perjantaina Harrah’s Philadelphiassa. Andy McCarthy ohjasti sen suosikkina puolen mitan voittoon 49 237 taalan Pennsylvania Sire Stakes –divisioonassa. Carven statistiikka on 5 2-1-1. Matts Sjöblomin Sjoeblom Racing kuuluu kimppaan. Toisen divisioonan voitti pään mitalla ruotsalainen Frattina Diablo (Captain Corey). Sen tulos oli 10,0. Kolmas oli Niko Kärnän ajama, Noel Daleyn tallin Duicinea Hanover (Greenshoe) 11,1. Harnesslink USA, Endurance ja Apex