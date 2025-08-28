Endurance ja Zephyr Kemp voittivat Red Milella keskiviikkona

Red Milen iltapäivä oli omistettu 2-vuotiaiden ravureiden kilpasarjoille. Ne huipentuivat orien ja ruunien Kentucky Championship -lähtöön, jossa maksettiin 40 000 dollarin ykkönen. Endurance ja Zephyr Kemp olivat iltapäivän nopeimmat voittajat.Sen vei kepeästi ori Endurance (Captain Corey), jolla Andy McCarthy aluksi päästi vetotöihin It Could Be Worsen (Captain Corey) ja ajoi takasuoran lopussa sen ohi johtoon. Endurance ravasi pari mittaa muiden edellä Red Milen pitkää loppusuoraa ja sai voittoajan 10,0. Se sivuaa sen omaa vuoden kärkiaikaa Amerikassa.David Millerin Silverstein (Chapter Seven) kiri kipakasti kakkoseksi ajalla 10,2. Kolmas oli Courant Inc:in Neighver Punt (Bar Hopping) ajalla 10,4. It Could Be Worse oli viiden mitan päässä neljäs ja sai ajan 10,6.Voitto oli Endurancen viides peräkkäinen 6 startissa. Sen tienestit kohosivat 193 200 dollariin. Orin ovat kasvattaneet Steve Stewart ja Martti Ala-Seppälä. Se myytiin viime syksynä Harrisburgissa 14 000 dollarin hintaan ja meni Christopher Beaverin valmennukseen.Emä Love Session (Muscle Massive) on siitosorien Centurion ATM (SJ’s Caviar) ja Triumphant Caviar (SJ’s Caviar) sisko. Beaver valmensi myös yli 796 000 dollaria ansainnutta Triumphant Caviaria.Zephyr Kemp (Calgary Games) joutui tekemään kovasti töitä voittonsa eteen Kentucky Commonwealth -lähdössä. Dexter Dunn nosti sen takasuoran lopussa David Millerin ajaman johtohevosen Requiemin (Muscle Hill) rinnalle.Kamppailu voitosta jatkui maaliin asti, jolloin Zephyr Kemp oli hankkinut turvan mitan edun. Voittoaika oli orin ennätys 10,7 ja ykkönen 15 000 USD. Ykkönen oli toinen peräkkäinen ja uran kolmas, ansiot nousivat 65 200 dollariin.Emä Southwind Adele on tehnyt varsoja Kemppi Stablesille ja Suojalampi Stablelle. Kaikki viisi kilpailuikäistä ovat voittaneet, ja kolme on jo ylittänyt 100 000 dollarin ansiot. Kasvattajien lisäksi Zephyr Kempin omistajiin kuuluvat Pcw Racing ja Sjoblom Racing.Endurance ja Amg Stablen osaomistama tamma Setyuorsightshigh (In Range) ovat juosseet kauden nopeimmat tulokset USA:ssa. Rahatilstossa Setyoursightshigh on 240 000 dollarilla kakkonen ja Endurance viides.Tästä Harness Link -USA:n juttuun