Endurance sai Mohawk Millioniin kuutosradan, Apex lähtee ykköseltä

50 000 Kanadan dollarin osallistumisoikeudet arvottiin 10 omistajalle keväällä. Kemppi Stablen nimi nousi viimeisenä, ja suomalais-amerikkalainen viisikko oli ainoa eurooppalaisten omistajien ryhmä, joka sai osuuden.Sen käyttää ori Endurance (Captain Corey), jonka osakasvattajiin Kempit ja Jorma Vuoksenmaa kuuluvat MAS Breeding-omistuksensa myötä. Amerikan tuloksissa Endurancen kasvattajat ovat Steve Stewart ja Martti Ala-Seppälä. Endurance myytiin 1-vuotiaana Harrisburgissa 14 000 dollarilla valmentaja Christopher Beaverin hevosenomistajille.Endurance on kilpaillut 7 kertaa, niistä 6 viimeisintä on voittoja. Sunnuntaina tuli 200 000 dollarin ykkönen KYSS Championship-finaalista. Martti Ala-Seppälä kertoi, että sen jälkeen Beaver teki lopullisesti päätöksen osallistua Mohawk Millioniin.Pitkä reissu tulee olemaan varsoille raskas. Sää on yhä kuuma, päivälämpötila +25, ja tullimuodollisuuksissa Kanadan rajalla kuluu nykyään tunteja. Osallistujista vain kaksi kilpailee kotiradallaan.Toinen Steve Stewartin kasvatti, jossa hän on myös osakkaana, on Marcus Melanderin Apex (Walner), joka lähtee reissuun New Jerseystä. Se voitti viime perjantaina Peter Haughton Memorialin Harrah’s Hoosier Parkissa. Sen hinta Harrisburgissa oli 525 000 USD.Monelle suomalaiselle tuttu Hunterton Farmsin omistaja Steve Stewart on nähnyt kahden ensimmäisen Mohawk Million -voittajan syntymän tilallaan Kentuckyn Parisissa. Ensimmäinen voittaja vuonna 2020 oli Kemppi Stablen ja Stewartin kasvatti ori Venerate (Love You) ja toinen tamma Venerable (Walner). Stewart on myös viime vuoden voittajan Marylandin (Chapter Seven) omistajia ja sen emän Crucialin kasvattaja.Mohawk Million 2025, la 20.9., 1. palkinto 500 000 CAD:Hevonen – ohjastaja - valmentaja1) Apex (Walner) - Dexter Dunn - Marcus Melander2) Silverstein (Chapter Seven) - David Miller - Matthew Burkholder3) Ardonne (Tactical Landing) - Scott Zeron - Megan Scran4) Shimmering Hanover (Captain Corey) - Louis Roy - Luc Blais5) Cambridge Hanover (Walner) - Jason Bartlett - Andrew Harris6) Endurance (Captain Corey) - Andy McCarthy - Chris Beaver7) Dublin Hanover (Captain Corey) - Åke Svanstedt - Åke Svanstedt8) Strobe Lite (Alarm Detector) - James MacDonald - Ben Baillargeon9) Diabolic Hill (Muscle Hill) - Todd Mc Carthy - Annie Stoebe10) AI (Chapter Seven) - Yannick Gingras - Ron Burke