Endurance voitti 09,4-tuloksella Oak Grove Trotting Derbyn karsinnan, Setyoursightshigh keulasta kakkonen

Niiden ideoinnissa on taustalla laukkaurheilun viime viikonloppuna juostu 3-vuotiaiden Grade 1 -lähtö 152. Kentucky Derby, jonka palkintopotti oli 5 miljoonaa dollaria.

Maanantaina iltapäivällä ajettiin kolme 50 000 dollarin karsintaa Derbyyn ja Oaksiin. Niistä kolme parasta meni finaaliin. Nopein voittaja oli Noel Daleyn tamma Naked And Famous (Six Pack), joka jätti keulajuoksulla kilpasiskot yli 7 mitan päähän maalisuoralla. Voittoaika oli 09,2. Todd McCarthy ajoi.

Suosikki Jailbird Jog (Tactical Landing) kehitti salamakirin parijonosta ja ehti toiseksi ajalla 10,1. Kolmas oli Daleyn tallin suomalaisten kimppatamma Carve (Captain Corey) tuloksella 10,2.

Martti Ala-Seppälän ja Steve Stewartin kasvattama ori Endurance (Captain Corey) voitti orien ja ruunien kolmannen karsinnan sukupuolensa ennätysajalla 09,4 (1:51.3). Andy McCarthy lähetti suursuosikin kiriin takasuoran lopussa ja voittomarginaali venyi maalissa puoleentoista mittaan. Ai (Chapter Seven) oli toinen ajalla 09,5 ja Marcus Melanderin tallin Nix Nacken (Muscle Hill) kolmas 09,6-tuloksella.

Reijo Liljendahlin suojatti, Amg Stablen kimppatamma Setyoursightshigh (In Range) kärsi megasuosikkina yllätystappion kauden avauksessa, kun ulkoratoja liidellyt Per Engblomin tallin Custom (Walner) ehti maaliviivalle puoli mittaa ennen. Molemmat saivat ajan 10,1. Kolmas finalisti oli Little Road (Forham Road) ajalla 10,2.

Victorianas Secret (Tactical Landing) vei karsintavoiton puolellatoista mitalla koko matkan johdon jälkeen. Vernon Beachyn valmennettavan aika oli 10,6. Gimpanzeen tyttäret Degas ja Chiquita Ba-beeman menivät finaaliin. Niiden ajat olivat 10,7 ja 11,2.

Ensimmäisen urospuolisten karsinnan voitti Melanderin Spencer Hanover (Chapter Seven) ajalla 10,7. Jason Bartlett ajoi sen puolimatkassa johtoon, ja maalissa eroa muihin oli kaksi ja puoli mittaa. Geologic (Captain Corey) oli toinen tuloksella 11,1 ja Impossible Bi (Greenshoe) 16 mitan päässä kolmas ajalla 12,7.

Silverstein (Chapter Seven) tuli maaliin 2 mittaa muita ennen ajalla 10,0. Sen tallikaveri Requiem (Muscle Hill) sai ajan 10,2. Finaaliin meni myös Engblomin tallin Kingmen (Walner) ajalla 10,5.

Hienoa ravipäivää värittivät myös 4-vuotiaat, joille oli 50 000 dollarin Kentucky Sire Stakes -lähtöjä. Kovimman voittotuloksen 09,2 teki Christopher Beaverin ori Gimpanzee Dancer (Gimpanzee). Se ehti maaliin puoli mittaa ennen Julie Millerin valmentamaa My Degeneratea (Muscle Hill), joka sai saman ajan. Todd McCarthyn ajama supertamma Yo Tillie (Tactical Landing) jatkoi voittojen tiellä Oak Grovessa. Toinen peräkkäinen ykkönen tuli keulasta vajaalla hevosenmitalla ja tuloksella 09,5.

Lähtövideot ja Endurancen voittajakuva Harnesslink USA:n jutussa.