Ennätyksellisen Elitauktionin kallein oli 1,8 miljoonan kruunun tamma, suomalaisten kasvattama ori maksoi yli 1,5 miljoonaa

Suomalaiset Marjaana Alaviuhkola ja Anne Siljamäki olivat perjantain ensimmäiset kasvattajat, joiden 1-vuotiaasta maksettiin yli miljoona kruunua. Readly Expressin poika Ironic Man siirtyi Stefan Granathin omistukseen 1 525 000 kruunulla.

Illan viimeisten joukossa myyty Walnerin tytär Scarfo Pellini nousi huutokaupan kalleimmaksi. Sen suomalaisyhteys tulee siitä, että Esa Lahtisen Overseas Farms Ltd on Walnerin kasvattaja.

Tapani Raunio ja Juha Saarijärvi myivät Elitauktionissa orivarsa Broker Artistin (Royalty For Life – Muscle Magic) 220 000 kruunulla norjalaisvalmentaja Anders Lundström Woldenille.

“Paikan päällä oli paljon väkeä ja oikein hieno huutokauppatunnelma. Tarjousten tekeminen digitaalisesti toimi hyvin, ainoa häiritsevä tekijä oli liian kovalle säädetty äänentoisto”, Raunio kuvaili tunnelmia Scandic Infra Cityssä.

“Me pääsimme tavoitehintaan ja saimme varsan mielenkiintoiselle valmentajalle, joka ajaa paljon myös Ruotsin raveissa.”

“Ironic Man oli äärettömän hieno yksilö, likipitäen täydellinen. Näimme täällä myös sen kasvattajat”, Raunio kertoi.

Anssi Suomisen Classic Equine myi kaksi varsaa. Brillantissimen poika Fortissimo maksoi 375 000 kruunua. Sen emä on She Loves Youn täyssisko Your Love Story. Brunna Schakt Ab Tukholman seudulta oli ostaja.

Tamma Querville (Trixton) oli linjattu mielenkiintoisesti Kenwood Scamperiin, joka on sen emän ja isän kolmas emä. Jonas Gylling huusi sen 120 000 kruunulla. Hän aloitti ohjastusuran yli 50-vuotiaana viime vuonna. Heti ensimmäinen startti päättyi voittoon. Gyllingillä on kaksi ajettavaa Elitloppet-viikonlopun lähdöissä.

Ostajista suomea puhuvat Timo Nurmos ja Kristian Andersson. Nurmos hankki 450 00 kruunulla Readly Expressin pojan Mattex, jonka emä Mattie (Muscle Hill) on saksalaisen Günter Herzin kasvatti.

Kristian Anderssonin valinta oli Tactical Landingin tytär One Lady Boko hintaan 350 000 kruunua. Tamman kolmas emä on Suomen eliittitamma Ritzy Devil, joka jätti hienoja kilpahevosia myös Ruotsiin.

Journey Stablen Lexus Journey jäi pois. Huutokaupan järjestäjä Sara Lennartsson kertoi ensi tietona, että keskihinta nousi uuteen ennätykseen, yli 340 000 kruunuun. Viime vuonna se oli 280 000 kruunua.

Elitauktionin kymmenen kalleinta varsaa:

95 t Scarfo Pellini (Walner) 1 800 000 kr, ostaja: Oscar Berglund Trav Ab

39 o Ironic Man (Readly Express) 1 525 000 kr, Stefan Granath

17 o Lots Of Fun Sisu (Gotland) 900 000 kr, Lennart Ågren

21 o Je Suis Cash (Ready Cash) 900 000 kr, Persson Travinvest

61 o Emilio Race (Googoo Gaagaa) 775 000 kr, Stall Lövgren

55 o Ontario Newport (Muscle Hill) 750 000 kr, Oscar Berglund Trav Ab

72 o Yalla Yalla (SJ’s Caviar) 750 000 kr, Stall Lugauer Ab

37 o Staro Steven (SJ’s Caviar) 725 000 kr, Stall Lövgren Ab

58 o Before Takeoff (Nuncio) 700 000 kr, OKB Stable Ab (Oskar Kylin-Blom)

32 o Time To Face It (Face Time Bourbon) 650 000 kr, Dilling Design