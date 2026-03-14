Ensimmäinen Elitloppet-kutsu julkistettiin – "Romain rakastaa Solvallaa ja sen yleisöä"

Kutsu julkistettiin TV4:n lauantai-illan T85-lähetyksessä. Romain Derieuxin Go On Boy voitti viime vuoden Elitloppetin kovalla kirillä ja tuloksella 08,4a/1609. Päätöspuolikas tultiin 07,7-vauhtia. Vuonna 2023 Go On Boy oli Elitloppetissa kakkonen, se sija jaettiin San Moteurin kanssa. Hohneck voitti."Olen todella iloinen, kun saimme kutsun ja pääsemme puolustamaan voittoa", Romain Derieux kertoi videoklipissä."Tämä valinta oli aika helppo. Puolustava mestari on aina hyvä saada mukaan kisaan. Romain rakastaa Solvallaa ja sen yleisöä. Samoin Go On Boy viihtyy hyvin Solvallassa. Se tulee mukaan, jos kaikki on kunnossa. Ensi lauantaina tulee seuraava kutsu", Solvallan urheilupäällikkö Ola Lernå kertoi ennen Hästgalan alkua.Go On Boy on kilpaillut tänä vuonna kolme kertaa. Prix d'Amériquessa se laukkasi loppusuoralla. Prix de Francessa Go On Boy otti kakkossijan Iroise de la Noen jälkeen. Viimeisin startti oli Grand Critérium de Vitessessä, jossa tuli kolmossija johtavan rinnalta. Iguski Sautonne voitti.