Tilanne sai alkunsa ensimmäisessä kaarteessa. Carl Johan Jepsonin ajama Phlox Lobell (Village Mystic) yritti puolustaa johtopaikkaa. Johan Untersteiner ja Rockabilly Artist (Father Patrick) prässäsivät rinnalla. Phlox Lobell laukkasi, kun Rockabilly Artist painui sen ohi keulaan. Takasuoralla Phlox Lobell selvitti laukan, ja Jepson ajoi vauhdilla Untersteinerin ulkopuolelle. Hän halusi ehdottomasti päästä ohi, ja sai keulapaikan. Kierros mentiin hurjaa 10,8-vauhtia.Alun kaahailu maksoi. Suomalaiskasvattajien Rockabilly Artist oli maalissa kuudes ajalla 16,3 ja Phlox Lobell seitsemäs 16,4-tuloksella. Simen B Jessenin ajama Pauhunri Boko (Bold Eagle) eteni 75 000 kruunun voittoon ajalla 13,2a/2140. Tulokset kertovat karua kieltä siitä, että kuskit sortuivat "kaksintaisteluun" lähdössä pärjäämisen sijaan.Tuomaristo tutki tapahtumia pitkään, ja tulokset julkaistiin vasta ravien päätyttyä. Johan Untersteiner sai 2000 kruunun sakon ja kahden päivän kilpailukiellon kanssakilpailijan häirinnästä. Carl Johan Jepson sai 1500 kruunun sakon, hän ei tuomariston mukaan pyrkinyt parhaaseen mahdolliseen sijoitukseen.ATG Live -lähetyksessä haastateltiin molempia kuskeja."Phlox Lobell otti muutamia virheaskeilta, mutta Jepson jatkoi ajamista alussa. Kovaa mentiin, ja lopulta Jepsonin hevonen laukkasi. Kun hän käänsi hevostaan ulos, sen jalka osui kärryyni, ja rengas meni rikki. Lähtömme oli pilalla", Johan Untersteiner kertoi."Minun hevoseni pelästyi häirinnän vuoksi ja laukkasi alun tilanteessa. Sen jälkeen ajoin eteenpäin, kun näin, ettei Untersteinerin hevonen ravannut hyvin. Saimme keulapaikan, mutta lähtö oli silloin jo ajettu molempien osalta", Jepson sanoi.Tuomariston edustaja Magnus Sjölund kuvaili tapahtumista seuraavasti:"Tässä oli kolme eri tilannetta. Ensin Johan Untersteiner menee ahtaasti ohi Jepsonista, jonka hevonen pelästyy. Kun se tulee ulospäin, sen jalka osuu Johanin kärryyn. Kun hevonen palaa raville, Jepson ajaa eteenpäin. Hän antoi meille selvityksen, ettei halunnut ajaa johtavan rinnalla tai pakittaa. Meidän mielestämme selitys ei ollut uskottava, emmekä hyväksyneet sitä."