Euroopan paras isäori Ready Cash on menehtynyt viime yönä

Uutisen mukaan orin kotitalli Haras de Bouttemont tiedotti aamulla, että heidän mestarinsa Ready Cash oli sairastunut yöllä ähkyyn, joka koitui kohtalokkaaksi. Philippe Allairen tähtiori oli 18-vuotias.

Ready Cash oli kiistaton Euroopan ykkösori. Sen ensimmäinen ikäluokka syntyi 2010. Euromiljonäärejä sillä on yksitoista ja kolme parasta poikaa on voittanut Prix d’Ameriquen yhteensä viisi kertaa. Groupe I-voittajia on 30.

Ready Cash oli myös ikäluokkansa hallitseva kilpahevonen. Se voitti 40 kertaa 68 startissa. Prix d’Amerique-voitot tulivat vuosina 2011 ja 2012. Vuonna 2013 se oli toinen.

Haras de Bouttemontin lista Ready Cashin miljonääreistä:

Bold Eagle 1'08 (5 124 087 €)

Face Time Bourbon 1'09 (3 392 880 €)

Readly Express 1'08 (Sue) (2 201 824 €)

Bird Parker 1'09 (2 125 905 €)

Flamme du Goutier 1’09m (1 598 840 €)

Traders 1'10 (Italie) (1 388 400 €)

Django Riff 1'11 (1 350 747 €)

Arlington Dream 1'10 (1 209 800 €)

Bugsy Malone1'11a-m (1 142 380 €)

Feeling Cash 1'10m (1 120 080 €)

Italiano Vero 1'10 (1 059 150 €)

Ähky on suoliston spasmien (kouristelun) aiheuttama kiputila, jossa tapahtuu kaasuuntumista, tukkeutumista ja/tai kiertymistä suoliston eri osissa. Se on hevosten yleisin äkillisen kuoleman aiheuttaja.

